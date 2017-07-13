Как бесконтактные технологии меняют общественный транспорт


К 2018 году рынок бесконтактных платежей достигнет отметки $95 млрд, сообщают аналитики компании Juniper Research. Драйверами роста станут розничная торговля и транспортная отрасль. Например, больше половины людей хотят платить смартфонами за проезд во время путешествий, даже если цена проезда станет выше. И во многих странах бесконтактные платежи и технологии так или иначе приходят. Андрей Воронин, CEO международного платежного шлюза Fondy, рассказал «Роем!», какие бесконтактные технологии применяются в транспортной отрасли по всему миру.

Андрей Воронин, CEO международного платежного шлюза Fondy

Бесконтактные платежи становятся обычным делом во многих странах. Все чаще мобильные устройства снабжаются модулями, позволяющими оплатить покупки или услуги без кошелька. Рост интереса к подобным технологиям обусловлен простотой их использования и масштабируемостью.

Успехом может похвастаться лондонский метрополитен, который на прошлой неделе сообщил о миллиардной поездке, оплаченной бесконтактным способом. Технология была введена в декабре 2012 года и положительно воспринята жителями Лондона. Сейчас 40% всех поездок оплачивается бесконтактным способом. А в прошлом месяце Чехия объявила об оснащении 2 000 автобусов и трамваев по всей стране бесконтактными терминалами. Страна стала одним из мировых лидеров по внедрению технологий на транспорте.

В 2015 году, по данным Juniper Research, рынок бесконтактных платежей составлял $35 млрд. Аналитики прогнозируют трехкратный рост показателя уже в следующем году. Этому способствует увеличение количества устройств, поддерживающих бесконтактные технологии: смартфонов, банковских карт, «умных» часов, браслетов и колец.

Аналитики компании Research and Markets соглашаются со своими коллегами и прогнозируют рост рынка беспроводной оплаты транспортных билетов на 19,7% в период с 2017 по 2023 год. Больше всего доходов получит отрасль наземного транспорта, в которой появится возможность оплачивать билеты для пользования метро, поездами и общественным транспортом. Далее будет идти воздушный и водный транспорт.

Первые попытки

Бесконтактные платежные технологии на транспорте начали свое развитие еще в 90-х XX века. В 1991 году в США был принят закон о разработке интеллектуальной системы для транспорта. Создано общество, которое должно было заниматься стандартами и технологиями.

В 1996 появилась первая бесконтактная смарт-система для оплаты билетов в Вашингтонском метрополитене. Пилотные проекты по всей стране были запущены в 2004 году.

В начала XIX века бесконтактные способы оплаты стали появляться и в других странах: Германия, Япония, Китай представили первые наработки для массового использования.

Причиной появление подобных решений, стало желание добыть информацию о пассажиропотоке и движении транспорта. На основе полученных данных, власти оптимизируют расходы и выявляют узкие места транспортной инфраструктуры.

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Волновые технологии

На текущий момент в логистике и на транспорте чаще всего применяются две бесконтактные технологии — RFID и NFC. Обе используют радиосигналы для передачи и получения информации.

RFID (Radio Frequency IDentification) представляет собой объединение радиометки и считывающего устройства. RFID-метка — это микрочип, в котором хранится информация, с антенной. Когда метка попадает в зону считывателя, происходит обмен данных. Обычно, подобных технологии применяются для учета грузов или багажа, а также контроля целостности пломб при транспортировке.

NFC (Near field communication), по сути, базируются на RFID, используя радиосигнал. Однако обмен данных может осуществляться только на коротком расстоянии. Два NFC-совместимых устройства передают друг другу информацию, являясь и источником, и приемником. Эти данные могут быть о необходимости, например, приобрести билет или зарегистрироваться в качестве пассажира на рейс.

Однако есть и альтернативные решения, например, израильский стартап HopOn, который передает информацию с помощью ультразвуковых волн. Технология используется для оплаты проезда в автобусах. Пользователь устанавливает на телефон приложение, которое генерирует звуковой сигнал, не слышимый человеку. Специальный маяк принимает его и проводит оплату.

Контроль и удобство

В России уже сегодня можно оплатить проезд в метро с помощью смартфона или банковской карты бесконтактным методом. Однако энтузиасты по всему миру идут дальше. Дизайнер Lucie Davis встроила RFID-микрочип для оплаты входа в метро в набор накладных ногтей. И просто проведя рукой по считывающему элементу, она легко попадает в лондонскую подземку.

Провайдер IT-услуг для авиаотрасли SITA и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предложили внедрить RFID-технологии в 722 аэропортах для учета багажа пассажиров. Американской авиакомпании Delta Air Lines уже сообщила, что благодаря технологиям ей удается выдавать без ошибок и задержек 99% багажа, тогда как при использовании штрихкодов показатели были хуже. По расчетам SITA, технология сэкономит для авиаотрасли до $3 млрд за ближайшие 7 лет.

В Индии RFID планируется использовать для контроля за автобусами, вагонами и локомотивами. Это должно помочь узнать точное положение транспорта в конкретный момент времени. Компания Zonar в США выпустило приложение, которое позволяет в режиме реального времени, отслеживать автомобили транспортных компаний.

Военные США также используют RFID-метки для контроля передвижения войск на поле боя. Но пока только в тренировочных лагерях.

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Технологии будущего

В Juniper Research считают, что развитие технологий по типу RFID и NFC, как наиболее полезных для пользователей, продолжатся. К 2020 году появится 3,9 млрд устройств с поддержкой бесконтактных платежей, которые можно будет использовать на транспорте. При этом ключевыми игроками рынка, по мнению Research and Markets, станут NXP Semiconductors, Xerox Corporation, Rambus, Cubic Corporation и Gemalto NV, которые займутся разработкой и продажей компонентов.

Позитивно смотрят на активное развитие подобных технологий и представители платежный систем. Кристоф Зехнакер из компании Mastercard в одном из интервью сказал: «Продажа билетов на транспорт является одним из сильнейших драйверов в области бесконтактных платежей, а осознание ее преимуществ поставщиками услуг стало основной движущей силой в данной области. Например, все больше и больше властей следуют примеру организации транспортной системы Лондона. Кроме того, растущее число бесконтактных карт имеет большой потенциал и транспортные организации хотят использовать данную возможность, особенно в таких регионах, как Франция и Россия».

Не отстанет от своего собрата и технология RFID. Эксперты FRACTOVIA предсказывают 26,7% рост рынка радиометок к 2023 году. А планируемый объём для транспортной отрасли и логистики превысит $6 млрд. Это обуславливается повышением эффективности работы и снижением временных затрат для компаний, внедривших бесконтактное решение.

Сами потребители уже готовы пользоваться беспроводной оплатой. По опросам Accenture Consulting, 53% путешественников готовы смириться с 10% подорожанием тарифа на перевозку, если смогут использовать в качестве билета свой смартфон.

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