К 2018 году рынок бесконтактных платежей достигнет отметки $95 млрд, сообщают аналитики компании Juniper Research. Драйверами роста станут розничная торговля и транспортная отрасль. Например, больше половины людей хотят платить смартфонами за проезд во время путешествий, даже если цена проезда станет выше. И во многих странах бесконтактные платежи и технологии так или иначе приходят. Андрей Воронин, CEO международного платежного шлюза Fondy, рассказал «Роем!», какие бесконтактные технологии применяются в транспортной отрасли по всему миру.

Бесконтактные платежи становятся обычным делом во многих странах. Все чаще мобильные устройства снабжаются модулями, позволяющими оплатить покупки или услуги без кошелька. Рост интереса к подобным технологиям обусловлен простотой их использования и масштабируемостью.

Успехом может похвастаться лондонский метрополитен, который на прошлой неделе сообщил о миллиардной поездке, оплаченной бесконтактным способом. Технология была введена в декабре 2012 года и положительно воспринята жителями Лондона. Сейчас 40% всех поездок оплачивается бесконтактным способом. А в прошлом месяце Чехия объявила об оснащении 2 000 автобусов и трамваев по всей стране бесконтактными терминалами. Страна стала одним из мировых лидеров по внедрению технологий на транспорте.

В 2015 году, по данным Juniper Research, рынок бесконтактных платежей составлял $35 млрд. Аналитики прогнозируют трехкратный рост показателя уже в следующем году. Этому способствует увеличение количества устройств, поддерживающих бесконтактные технологии: смартфонов, банковских карт, «умных» часов, браслетов и колец.

Аналитики компании Research and Markets соглашаются со своими коллегами и прогнозируют рост рынка беспроводной оплаты транспортных билетов на 19,7% в период с 2017 по 2023 год. Больше всего доходов получит отрасль наземного транспорта, в которой появится возможность оплачивать билеты для пользования метро, поездами и общественным транспортом. Далее будет идти воздушный и водный транспорт.

Первые попытки

Бесконтактные платежные технологии на транспорте начали свое развитие еще в 90-х XX века. В 1991 году в США был принят закон о разработке интеллектуальной системы для транспорта. Создано общество, которое должно было заниматься стандартами и технологиями.

В 1996 появилась первая бесконтактная смарт-система для оплаты билетов в Вашингтонском метрополитене. Пилотные проекты по всей стране были запущены в 2004 году.

В начала XIX века бесконтактные способы оплаты стали появляться и в других странах: Германия, Япония, Китай представили первые наработки для массового использования.

Причиной появление подобных решений, стало желание добыть информацию о пассажиропотоке и движении транспорта. На основе полученных данных, власти оптимизируют расходы и выявляют узкие места транспортной инфраструктуры.

Волновые технологии

На текущий момент в логистике и на транспорте чаще всего применяются две бесконтактные технологии — RFID и NFC. Обе используют радиосигналы для передачи и получения информации.

RFID (Radio Frequency IDentification) представляет собой объединение радиометки и считывающего устройства. RFID-метка — это микрочип, в котором хранится информация, с антенной. Когда метка попадает в зону считывателя, происходит обмен данных. Обычно, подобных технологии применяются для учета грузов или багажа, а также контроля целостности пломб при транспортировке.

NFC (Near field communication), по сути, базируются на RFID, используя радиосигнал. Однако обмен данных может осуществляться только на коротком расстоянии. Два NFC-совместимых устройства передают друг другу информацию, являясь и источником, и приемником. Эти данные могут быть о необходимости, например, приобрести билет или зарегистрироваться в качестве пассажира на рейс.

Однако есть и альтернативные решения, например, израильский стартап HopOn, который передает информацию с помощью ультразвуковых волн. Технология используется для оплаты проезда в автобусах. Пользователь устанавливает на телефон приложение, которое генерирует звуковой сигнал, не слышимый человеку. Специальный маяк принимает его и проводит оплату.

Контроль и удобство

В России уже сегодня можно оплатить проезд в метро с помощью смартфона или банковской карты бесконтактным методом. Однако энтузиасты по всему миру идут дальше. Дизайнер Lucie Davis встроила RFID-микрочип для оплаты входа в метро в набор накладных ногтей. И просто проведя рукой по считывающему элементу, она легко попадает в лондонскую подземку.

Провайдер IT-услуг для авиаотрасли SITA и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предложили внедрить RFID-технологии в 722 аэропортах для учета багажа пассажиров. Американской авиакомпании Delta Air Lines уже сообщила, что благодаря технологиям ей удается выдавать без ошибок и задержек 99% багажа, тогда как при использовании штрихкодов показатели были хуже. По расчетам SITA, технология сэкономит для авиаотрасли до $3 млрд за ближайшие 7 лет.

В Индии RFID планируется использовать для контроля за автобусами, вагонами и локомотивами. Это должно помочь узнать точное положение транспорта в конкретный момент времени. Компания Zonar в США выпустило приложение, которое позволяет в режиме реального времени, отслеживать автомобили транспортных компаний.

Военные США также используют RFID-метки для контроля передвижения войск на поле боя. Но пока только в тренировочных лагерях.

Технологии будущего

В Juniper Research считают, что развитие технологий по типу RFID и NFC, как наиболее полезных для пользователей, продолжатся. К 2020 году появится 3,9 млрд устройств с поддержкой бесконтактных платежей, которые можно будет использовать на транспорте. При этом ключевыми игроками рынка, по мнению Research and Markets, станут NXP Semiconductors, Xerox Corporation, Rambus, Cubic Corporation и Gemalto NV, которые займутся разработкой и продажей компонентов.

Позитивно смотрят на активное развитие подобных технологий и представители платежный систем. Кристоф Зехнакер из компании Mastercard в одном из интервью сказал: «Продажа билетов на транспорт является одним из сильнейших драйверов в области бесконтактных платежей, а осознание ее преимуществ поставщиками услуг стало основной движущей силой в данной области. Например, все больше и больше властей следуют примеру организации транспортной системы Лондона. Кроме того, растущее число бесконтактных карт имеет большой потенциал и транспортные организации хотят использовать данную возможность, особенно в таких регионах, как Франция и Россия».

Не отстанет от своего собрата и технология RFID. Эксперты FRACTOVIA предсказывают 26,7% рост рынка радиометок к 2023 году. А планируемый объём для транспортной отрасли и логистики превысит $6 млрд. Это обуславливается повышением эффективности работы и снижением временных затрат для компаний, внедривших бесконтактное решение.

Сами потребители уже готовы пользоваться беспроводной оплатой. По опросам Accenture Consulting, 53% путешественников готовы смириться с 10% подорожанием тарифа на перевозку, если смогут использовать в качестве билета свой смартфон.