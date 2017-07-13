HeadHunter запустил чат-ботов для работодателей, чтобы помочь автоматизировать прием большого количества заявок от кандидатов. Об этом «Роем!» сообщают представители компании.

Боты общаются с кандидатами в мессенджерах Viber, Telegram и Facebook Messenger, рассказывают о вакансии, отвечают на вопросы и спрашивают у соискателей то, что хотел бы спросить работодатель. Также боты размечают ответы в заявках, договариваются о времени собеседования в чате, по телефону или сообщают об отказе и при возможности предлагают рассмотреть другие вакансии у работодателя.

Представитель Superjob рассказал «Роем!», что в прошлом году они уже представляли чат-бота собственной разработки и кейс по массовыми позициям с компанией «Связной». «Технологию эту мы испытали: плюсы и минусы выяснили, движемся дальше», — добавили в компании.

Представитель отметил, что технология бота достаточно простая. Первый бот появился в Superjob за несколько часов. Затем убедились, что он хорошо работает для решения конкретных задач.

«Серебряной пули» массового подбора — одинаково годного для всех решения, дающего убийственно-прекрасный результат «под ключ», — мы от него изначально не ждали. Так что наряду с другими технологиями, он в обойме нашей есть, по запросу мы его предоставляем. Как увидим качественно новые возможности, то выкатим следующее поколение, — также рассказали в компании.

В прошлом году HeadHunter запустил сервис HRspace для прямой связи работодателей и рекрутеров. Благодаря привлечению независимых HR-менеджеров работодатели могут сэкономить на услугах традиционных HR-агентств и не тратить время своих сотрудников на собеседования и поиск кандидатов. Также в 2016 году HeadHunter запускал систему ранжирования резюме на основе машинного обучения и анализа текстов. Представители компании говорили, что каждый день будет обрабатываться до 1 млн откликов.