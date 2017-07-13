Разработчик антивирусов «Доктор Веб» заявил, что портал государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) проигнорировал предупреждение специалистов «Доктор Веб» о том, что на сайте «Госуслуг» содержится вредоносный код. По мнению «Доктор Веб», злоумышленник может показать фальшивую форму ввода данных или даже получить доступ к компьютеру посетителя «Госуслуг». Сайт «Госуслуг» сегодня потенциально угрожает безопасности своих посетителей, считают антивирусные специалисты — а разработчики «Госуслуг» не предприняли попыток устранить угрозу. Разработку портала Gosuslugi.ru ведут структуры «Ростелекома».
Обновление 13 июля, 18:56. «Потенциальная угроза незначительна и в настоящий момент ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта. Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится», — рассказали RNS в Минкомсвязи.
21 июня 2017 года число зарегистрированных пользователей сайта превысило 50 миллионов человек, сообщал министр связи РФ.
Сегодня количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг https://t.co/9JJCcTq3j9 превысило 50 миллионов человек! pic.twitter.com/ZqjklVILDT
— Николай Никифоров (@nnikiforov) June 21, 2017
Заявление «Доктор Веб»:
13 июля 2017
На портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили внедрённый неизвестными потенциально вредоносный код. В связи с отсутствием реакции со стороны администрации сайта gosuslugi.ru мы вынуждены прибегнуть к публичному информированию об угрозе.
Дату начала компрометации, а также прошлую активность по этому вектору атаки, установить на данный момент не представляется возможным. Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта.
В процессе динамического генерирования страницы сайта, к которой обращается пользователь, в код сайта добавляется контейнер iframe, позволяющий загрузить или запросить любые сторонние данные у браузера пользователя. На текущий момент специалистами обнаружено не менее 15 доменов, среди которых: m3oxem1nip48.ru, m81jmqmn.ru и другие адреса намеренно неинформативных наименований. Как минимум для 5 из них диапазон адресов принадлежит компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. За последние сутки запросы к этим доменам либо не завершаются успехом, так как сертификат безопасности большинства этих сайтов просрочен либо не содержит вредоносного кода, однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код.
На данный момент сайт gosuslugi.ru по-прежнему скомпрометирован, информация передана в техническую поддержку сайта, но подтверждения принятия необходимых мер по предотвращению инцидентов в будущем и расследования в прошлом не получено. «Доктор Веб» рекомендует проявлять осторожность при использовании портала государственных услуг Российской Федерации до разрешения ситуации. ООО «Доктор Веб» рекомендует администрации сайта gosuslugi.ru и компетентным органам осуществить проверку безопасности сайта.
Любой пользователь может проверить наличие кода самостоятельно, использовав поисковый сервис и задав запрос о поиске следующей формулировки:
site:gosuslugi.ru «A1996667054»
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в кэше гугла есть страница, датированная 15 апреля
Ну, если не реагируют, значит код установлен какой-то государственной структурой как раз для скрытого сбора информации о пользователях. Видимо, Сноуден наши органы чему-то научил — теперь и они так делают…