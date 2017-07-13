Разработчик антивирусов «Доктор Веб» заявил, что портал государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) проигнорировал предупреждение специалистов «Доктор Веб» о том, что на сайте «Госуслуг» содержится вредоносный код. По мнению «Доктор Веб», злоумышленник может показать фальшивую форму ввода данных или даже получить доступ к компьютеру посетителя «Госуслуг». Сайт «Госуслуг» сегодня потенциально угрожает безопасности своих посетителей, считают антивирусные специалисты — а разработчики «Госуслуг» не предприняли попыток устранить угрозу. Разработку портала Gosuslugi.ru ведут структуры «Ростелекома».

Обновление 13 июля, 18:56. «Потенциальная угроза незначительна и в настоящий момент ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта. Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится», — рассказали RNS в Минкомсвязи.

21 июня 2017 года число зарегистрированных пользователей сайта превысило 50 миллионов человек, сообщал министр связи РФ.

Сегодня количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг https://t.co/9JJCcTq3j9 превысило 50 миллионов человек! pic.twitter.com/ZqjklVILDT — Николай Никифоров (@nnikiforov) June 21, 2017

Заявление «Доктор Веб»: