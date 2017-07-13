Яндекс.Такси и Uber объединяют бизнесы в России и странах СНГ, создавая такси-сервис, который по оценке двух компаний будет стоить $3,725 млрд. «Роем!» подводит итоги того, что изменится после закрытия сделки и каковы могут быть ее последствия для рынка и для ее участников.

Тарифы останутся прежними

Ни «Яндекс» ни Uber не собираются менять тарифы, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. В «Яндекс.Такси» сказали, что не планируют никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением, мы не ни сейчас, ни в будущем. В Uber говорят, что «в настоящий момент планов по изменению тарифов нет». Обе компании говорят, формируют тарифы при помощи алгоритма, который учитывает спрос на услуги такси в конкретной точке города и количество доступных машин. Впрочем, по некоторым данным алгоритм намного сложение, например в США Uber с помощью специальной шпионской программы следила за тарифами конкурентов, что позволяло ей устанавливать более привлекательные цены.

Uber не будет открывать на Украине офис , отвечающий за все СНГ

Uber планировал открыть в Киеве новый офис, который должен был отвечать за всю операционную деятельность в Азербайджане, Беларуси и Казахстане и на Украине. Из-за того, что «Яндекс» находится под санкциями в Украине, планы пришлось свернуть. Uber продолжит работу на Украине, входя в структуру региона Uber «Центральная и Восточная Европа». Остальные страны (Беларусь, Казахстан, Азербайджан) после того, как будет завершена сделка, будут управляться новой объединенной компанией. Региональный генеральный менеджер Uber в странах СНГ Алексей Стах продолжит работу уже в качестве руководителя Uber в Украине — без СНГ.

Возникнет риск снижения конкуренции

Объединение двух крупнейших игроков на рынке вызывает опасения ФАС. Антимонопольная служба уже обещала проверить сделку на предмет соответствия законодательству. «У нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — сказал глава ФАС Игорь Артемьев. Он также уточнил, что его ведомство еще не получало официального прошения об одобрении сделки от «Яндекса».

«Яндекс» получит сервис доставки еды UberEATS

UberEATS продолжит свое развитие в новой компании, говорится в сообщении «Яндекса». «Это сложнейший логистический сервис, в котором нам поможет международный опыт UberEATS и технологии пешей маршрутизации Яндекс.Карт», — уточняют в компании. «Яндекс» вступит в прямую конкуренцию с Mail.ru Group еще на одном рынке. MRG, которой принадлежит Delivery Club, весной этого года купила еще одну компанию — ZakaZaka и называет доставку еды одним из приоритетных направлений своего бизнеса.

Через пару лет на рынке останется только два-три крупных сервиса

Другие участники рынка говорят, что сейчас идет его консолидация, так что новость была ожидаемой. В частности представитель компании Fasten, которая недавно объединилась с RuTaxi сказал, что на рынке ожидается масштабная консолидация и через пару лет останется только два-три крупных сервиса. «Мы были первой ласточкой и сформировали крупнейшего агрегатора», — уточнил он. Объединения решают организационные проблемы, они нужны для привлечения венчурного капитала и распределения его внутри организаций. На деле для пассажиров и отдельно взятого водителя ничего не меняется, уверены в такси-сервисе «Максим».