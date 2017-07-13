Издатель life.ru, zhizn.ru и других СМИ, АО «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, сейчас на 75% принадлежит фонду «Медиа+», как указывает Republic, связанному с Национальной Медиа Группой (НМГ).

Появившаяся в 2008 году НМГ объединила: медийные активы банка «Россия» Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова и страховой группы «Согаз». НМГ принадлежит 25% акций «Первого канала». В группу входят: РЕН ТВ, «Пятый канал», производитель сериалов Art Pictures Vision, газеты «Известия», «Спорт-экспресс» и «Metro-Петербург», радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»). Структура собственности НМГ неизвестна. Основная роль Ковальчука (и его родственников) — это популярная гипотеза.

Republic напомнил, что раньше структуры НМГ предположительно контролировали 50% минус одна акция в «Ньюс медиа» — так в 2013 году НМГ сообщала, что Габрелянову принадлежат 50% плюс одна акция «Ньюс Медиа». Габрелянов был вице-президентом НМГ до июня 2017 года, а его «Ньюс Медиа» до лета 2016 издавала для группы Ковальчука газету «Известия» и управляла Русской службой новостей и петербургским телеканалом Life 78. После ухода «Известий», а позднее Life 78, холдинг Габрелянова, АО «Ньюс Медиа», занимался сайтом Life и одноимённым телеканалом. 1 июня конкурирующий телеканал «Дождь», со ссылкой на человека, представившегося знакомым Арама Габрелянова, сообщил, что: «Life не полностью принадлежит Габрелянову, возможно, […] что и это СМИ у него заберут». Источник так же заявил, что Габрелянов «выводит [из Life] людей».

Сегодняшнее сообщение о том, что Габрелянов потерял контроль в АО «Ньюс Медиа», косвенно подтверждает сценарий в котором Life «отберут». В последнее время известные сотрудники СМИ Габрелянова перешли в отдельные проекты: бывший главред «Известий» и Life Александр Потапов создает проект Space, где Габрелянов выступил инвестором. Бывший зам Потапова Анастасия Кашеварова запускает соцмедиа проект "This is Media" и СМИ "Daily Storm" — что крайне незначительно может подтверждать второе допущение: Габрелянов «выводит [из Life] людей» (2 журналиста в 3 изданиях — несопоставимы со полным штатом крупной редакции).