Философ, член ассоциации Футурологов России, в последние годы — аналитик проекта eGaaS/Electronic Government as a Service — блокчейн-экосистемы для e-Government и Digital economy, Александр Болдачев объяснил в Forbes почему электронный документооборот на блокчейне не имеет смысла.

есть […] промежуточное — между древним и технологически передовым — решение: использовать электронную подпись. Законодательство большинства стран мира признает юридическую силу документов, подписанных электронной подписью. Применяемый при этом криптографический механизм обеспечивает и гарантию неизменности документа, и фиксацию даты его подписания. Что еще нужно?

Получается, что цель, для достижения которой предлагается использовать блокчейн — гарантия неизменности и подтверждение наличия, — прекрасно реализуется с помощью уже обкатанных надежных технологий. Да еще с обеспечением правового статуса. […]

получается, что запись в блокчейн простого текстового файла (или его хэша) бессмысленна с юридической точки зрения. Проделывание же этой операции с документом, подписанным электронной подписью, просто абсурдно. Само наличие такой подписи предельно — насколько это возможно для современного уровня развития криптографии, — защищает документ от подделки и фиксирует его дату и авторство. Вот и выходит, что документооборот на блокчейне на сегодняшний день никому не нужен. Он не решает никаких проблем.