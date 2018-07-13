«Сбербанк» и «Тинькофф Банк» запустили совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона. Мгновенный перевод с карты на карту по номеру телефона с сегодняшнего дня появится в мобильных приложениях двух банков.

В апреле 2018 MasterCard запустила платформу для переводов средств по номеру телефона, адресу электронной почты и профилю социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» — первым к системе подключился «Райффайзенбанк». Конкуренты из Visa, независимо от Mastercard, тоже разработали платформу, где хранится связка «номер телефона + карты», для переводов по телефонному номеру.

Годом ранее, в апреле 2017 года Центробанк и банки, входящие в ассоциацию «Финтех» (Visa и Mastercard исключены из неё после пары недель членства), раскрыли план создания платформы моментальных платежей и переводов. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина объясняла, что на новой платформе будут, в том числе, переводы по номеру мобильного, в обход традиционных посреднических схем с платежными системами.