«Сбербанк» и «Тинькофф Банк» запустили совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона. Мгновенный перевод с карты на карту по номеру телефона с сегодняшнего дня появится в мобильных приложениях двух банков.
В апреле 2018 MasterCard запустила платформу для переводов средств по номеру телефона, адресу электронной почты и профилю социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» — первым к системе подключился «Райффайзенбанк». Конкуренты из Visa, независимо от Mastercard, тоже разработали платформу, где хранится связка «номер телефона + карты», для переводов по телефонному номеру.
Годом ранее, в апреле 2017 года Центробанк и банки, входящие в ассоциацию «Финтех» (Visa и Mastercard исключены из неё после пары недель членства), раскрыли план создания платформы моментальных платежей и переводов. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина объясняла, что на новой платформе будут, в том числе, переводы по номеру мобильного, в обход традиционных посреднических схем с платежными системами.
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В Тинькофф до 20к лимит безкомиссионный перевод на перевод на карты других банков?
Лимит сохраниться?
В Сбере комиссия будет для любой суммы. Изменения будут?
В твиттере tinkoff_bank ответили:
Комиссия за перевод с дебетовой карты — 1%, с кредитной карты — 2,9% + 290 ₽, с кредитных Black Edition — 1%, минимум 390 ₽.
20 тыр безкомиссионного перевода по номеру карты сохраняется, а по номеру телефона клиентам сбербанка больше нет.
Звучит неплохо. То есть по номеру телефона, я как минимум между своими счетами смогу гонять безлимитног деньги?
Тьникофф итак умел переводить по номеру телефона, причем на любую карту.
Там схема была крутая:
— приходит СМС, что вам пришел перевод, пройдите по ссылке
— переходишь и вводишь номер карты и код подтверждения
— получаешь деньги
Ну меня лимиты беспокоят. У меня к первый кейс. Со сбера зп карты, я могу до 300к на блек переводить. А вот назад, на карту сбера 20к максимум.
Втройл кей с блэка людям на карту сбера переводить, так же лимит 20к, а у меня таких людей овердофига.
Если лимит перевода Тинкофф — Сбер будет хотя бы 300к без комиссии, это мега новость для меня. Да и для многих смб
>> А вот назад, на карту сбера 20к максимум.
Переводите межбанком по номеру р/с. Если перевод отправлен до 12, в сбер приходит до 17 (в рабочие дни).
Без комиссии хоть миллион.
Вообще у ТБ бесплатный межбанк, при отправке утром обычно приходит в другой банк тем же днём.
У меня иногда С2С идёт медленнее межбанка.
Интересный вопрос возникает: у меня один номер привязан к картам обоих этих банков… Теперь если мне кто то кинет денег по номеру телефона, то в какой банк они попадут ?
>> Интересный вопрос возникает: у меня один номер привязан к картам обоих этих банков… Теперь если мне кто то кинет денег по номеру телефона, то в какой банк они попадут ?
ну дык и проведите экскремент. Киньте себе самому 100 руб хоть с терминала, и посмотрите, куда попадут. Потом народу расскажете.
А вдруг на каждый банк по 100 руб. попадут?