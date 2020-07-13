Девятого июля в «Иннополисе» (Татарстан) состоялась встреча глав российских IT-компаний с премьером Михаилом Мишустиным и другими высокими чиновниками. Отрасли пообещали меры поддержки и новые способы взаимодействия с государством, обсудили выведение российского IT на мировую арену.

Мишустин описал шесть основных направлений поддержки IT, в том числе ранее упоминавшийся налоговый манёвр (страховые взносы уменьшены с с 14% до 7,6%, налог на прибыль с 20% до 3%).

Второе — стимулирование спроса. Третье — поддержка внедрения инноваций. Четвёртое — помощь стартапам. Пятое — развитие государственно-частного партнёрства. И, наконец, шестое направление — это расширение кадровой базы отрасли.

Налоговый манёвр распространили, помимо разработчиков софта, на разработчиков облачных сервисов и «дизайн-центры в сфере микро- и радиоэлектроники».

Глава Infowatch Наталья Касперская, посетившая встречу, рассказала Roem.ru, что обещанными мерами российские компании довольны и с нетерпением ждут их реализации. IT-отрасль, к сожалению, не включили в список пострадавших от коронакризиса, а для таких компаний предусмотрены хорошие меры поддержки. (По данным ассоциации «Отечественный софт», разработка заметно пострадала от коронавируса: в среднем оборот членов ассоциации в апреле и мае по сравнению с прошлым годом упал на 50%).

Но и уменьшение взносов на ФОТ (которые у IT и так были 14%, а не 20%) кажется настоящим подарком. Ведь основные затраты разработчиков — это заработные платы.

Не подтвердилась информация о том, что для разработчиков отменят нулевой НДС на продажу ПО и лицензий, льгота сохранится.

Аркадий Волож , фото с сайта government.ru

Больше импортозамещения , отказ от госвелосипедов и гранты крупным и мелким

Ограничения на закупки импортного ПО для госкомпаний расширят на «компании с госучастием и их дочерние структуры». Они должны будут показать правительству программы по переходу на отечественные решения. Планируется ограничить разработку за бюджетные деньги IT-продуктов, если на рынке уже есть готовые решения. Наталья Касперская считает это ограничение очень полезным -- у компаний есть склонность разрабатывать собственные продукты и мучаться с их эксплуатацией и поддержкой. Для государства лучше сконцентрировать ресурсы на 2−3 рыночно конкурентных продуктах.

Михаил Мишустин: Будет создана единая технологическая платформа для разработки информационных систем органов власти. Она открыта для встраивания российских программных продуктов. Бизнес сможет стать полноценным участником развития экосистемы государственных сервисов. Мы уже рассматриваем ряд предложений о реализации в рамках государственно-частного партнёрства новых проектов, без необходимости бюджетных инвестиций. Кроме того, необходима и поддержка экспорта отечественных решений за счёт софинансирования расходов на их продвижение.

Гранты получат и стартапы, и IT-лидеры: на последних выделят до 250 млн рублей в год, но каждая компания получит не больше 50% от своих расходов. В 2020 из-за коронавируса им покроют до 80% расходов.

Сразу несколько выступавших назвали одной из главных проблем экспорта российских IT-продуктов валютный контроль. В 2018 году его в России уже упрощали, но он всё ещё заставляет компании затрачивать массу ресурсов -- особенно только начинающие заниматься экспортом.

Илья Сачков, Group IB: Он остался на уровне 1970 года. И поверьте, не очень просто убедить иностранца покупать российский софт по кибербезопасности, но после того, как он убеждён, и мы прошли все «пилоты», это проходит процедуру закупки. И иностранец встречается с валютным контролем, который просит печати в той стране, где, например, печати отсутствуют десять лет. Валютный контроль — это точно вещь, которая должна быть изменена.

Евгений Касперский раскритиковал ещё и входящий НДС для экспортёров.

Наталья Касперская сочла государственно-частное партнёрство в IT хорошей идеей, но для реализации нужны новые регуляторные механизмы, которых пока нет. Это важный анонс, но придется провести подготовительную работу.

Разработчики лучшие , но их мало

Образование и кадры в IT стали еще одной темой, объединившей участников -- уже с подачи модератора дискуссии Дмитрия Чернышенко, вице-премьера по цифровой экономике. Михаил Мишустин во вступительном слове пообещал увеличить приём в вузы на IT-специальности «с 50 тысяч в этом году до 120 тысяч в 2024 году». Отдельное финансирование будет выделено на подготовку «IT-архитекторов».

Глава 1С Борис Нуралиев предложил решить задачу с образованием путём введения «цифровых кафедр по аналогии с военными кафедрами» при СССР в качестве «дополнительной специализация на добровольной основе». Раз в неделю на этой кафедре специалисты будут читать лекции, студенты будут учиться программировать и сдадут публичный экзамен. Нуралиев предложил на 1−2 курсе учить айтишников профильным дисциплинам и математике, а уже на 3−4 давать ОБЖ и прочую философию. Поскольку большинство таких студентов работают, это должно считаться официальной стажировкой с отчётностью.

Сейчас практически половина вузов, которые готовят по информационным технологиям, принимает на них со вступительным экзаменом по физике. Чем это плохо? Казалось бы, хорошо, что дети будут знать физику. А плохо то, что дети, которые хотят поступать, особенно те, кто считают себя такими продвинутыми, с середины 10-го класса бросают заниматься информатикой, начинают зубрить физику.

Евгений Касперский вспомнил, как российских разработчиков назвала лучшими в мире сама Кондолиза Райс.

ВКонтакте хочет стать госплатформой для приложений

Борис Добродеев от Mail.ru Group рассказал, что у компании новый этап развития, она идёт в B2B и решения для государства. Он заявил, что в стране отсутствует «платформа, которая бы соединяла для образовательных целей учеников и учителей», и MRG активно призывает Минпросвещения и Минсвязи внедрять в школах её решения.

Государство также могло бы помочь с развитием дополнительного профессионального образования онлайн -- в первую очередь соинвестированием. По наблюдениям Добродеева, главным «блокирующим фактором» для профессиональной переподготовки является оплата курсов -- «первый платёж, цена».

Наконец, я хотел бы рассказать о последнем проекте, который у нас сейчас очень хорошо растёт. Это платформа для мини-приложений «ВКонтакте». По сути, это самая популярная российская платформа для разработчиков, ею сегодня пользуются 15 тысяч разработчиков и 36 миллионов человек. Мне кажется, с учётом того, что у нас отсутствует в стране популярный магазин приложений, было бы здорово выбрать российского игрока и сделать его стандартом для разработки приложений наравне с iOS и Android для разработки государственных сервисов. От этого выиграет государство. Мы готовы дать доступ ко всей аудитории Рунета, которую можно будет покрыть с нашей поддержкой. От этого выиграют все.

Безопасность на экспорт , запретить тех , кто не смог

Илья Сачков из Group IB и Евгений Касперский заочно поспорили об экспорте продуктов кибербезопасности. Касперский вывел принцип «чем хуже говорят по-английски, тем лучше у вас пойдёт там бизнес» (исключение -- Япония), а Сачков призвал, напротив, конкурировать с сильнейшими, и в первую очередь с американцами. Но конкурировать нам мешает не слишком хорошая репутация России с точки зрения безопасности и законности.

Илья Сачков: Когда весь мир говорит о том, что господин Максим Якубец — хакер, который в Москве разъезжает на Ламборджини с номерами ВОР, является компьютерным преступником, создателем вируса Dridex, каждый инженер мира об этом знает. Компьютерная криминалистика — очень точная наука. Ни один российский государственный орган, ни полиция, ни Федеральная служба безопасности, ни МИД на это никак не отвечает. Максим остаётся в Москве, продолжает кататься на своем шикарном автомобиле, и поверьте, это влияет на имидж российских компаний, которые занимаются экспортом информационной безопасности.

Вместе с тем, Сачков призвал вообще запретить компании, которые разрабатывают решения по кибербезопасности и не экспортируют их. Это значит, что продукт у них плохой, потому что хороший продавался бы даже на «политически сложных» рынках. Он описал «стратегию умного экспорта» на основе 4 принципов:

Отношение к кибербезопасности не как к бизнесу , а как к борьбе с преступностью , чего нет у американцев, Адаптация продукта под местный рынок , для чего надо изучить местную преступность, Интеграция в систему образования , «чтобы потом местный офис состоял из местных людей», Суверенность -- «продукт отделяемый , проверяемый , никаким образом не связан ни с какой политикой и страной»

К системе образования у Сачкова тоже накопились претензии:

С 2015 года мы просим Минобр сократить количество часов ОБЖ. Я из 444-й школы. Там каждый год — до сих пор я бываю в этой школе — 6 часов в 11-м классе учат метать гранаты в деревянные танки. Вот эти 6 часов просьба заменить на профподготовку по кибербезопасности.

Он назвал Huawei убийцей российского рынка труда: компания переманивает «специалистов с зарплатой 250 тысяч» офферами в полтора миллиона. Она же «подрывает суверенитет России в плане информационной безопасности».

Илья Сачков , фото с сайта government.ru

Искусственный интеллект осложнит жизнь школьникам и упростит -- врачам

Создатель Skyeng Ларьяновский заявил, что пандемия и переход на онлайн-образование выявили отчаянно низкий уровень цифровой грамотности у всех -- учителей, школьников, родителей. Зато школьники хорошо умеют искать в Яндексе и списывать готовые домашние задания, а Ларьяновский собирается это пресечь.

Это, если посмотреть на статистику «Яндекса», примерно 70 млн запросов в месяц на ГДЗ (готовые домашние задания). 1,6 млрд посещений в год с сайтов готовых домашних заданий. Это 130 посещений на одного школьника в среднем. Миллиарды рублей мы выкидываем на ветер, потому что они просто заходят и списывают. Сейчас мы положили себе примерно на этот год бюджет в 500 млн рублей — проинвестировать систему, которая полностью избавит от этого. То есть это антифрод, который через алгоритмы позволит генерировать каждому школьнику уникальное задание на основании тех утверждённых материалов издательского дома «Просвещение», которые есть в рабочих тетрадях. Таким образом, за один год можно как минимум на 30% снизить подобную мощность.

А в «Центре речевых технологий» уже успели вместе с правительством Москвы внедрить в 280 больницах систему заполнения медицинских документов голосом, чем сэкономили врачам «более 20% рабочего времени». Глава ЦРТ Дмитрий Дырмовский упомянул федеральный проект «Искусственный интеллект», который в бурных дискуссиях был выработан в отрасли и представлен на рассмотрение правительству. Если его примут, это поможет адаптировать правовую систему под внедрение ИИ-решений. Сейчас, например, у ЦРТ есть система биометрической идентификации в аэропортах, которая позволяет пропустить на борт пассажира без предъявления паспорта, посадочного талона и других документов. Но по закону он обязан их показывать.

Поборы и татары

Вице-президент Telegram Илья Перекопский порадовался за российских разработчиков, которые платят самые низкие налоги в Северной Европе и очень низкие на общемировом фоне, и раскритиковал поборы в 30% со стороны Apple и Google. Россию он призвал «подумать, что с этим сделать».

Мы в 2016 году запустили игровую платформу, с каталогом игр в Telegram. Но Apple не позволил нам её оставить, нам пришлось её удалить под угрозой удаления Telegram из сторов. Мы сами столкнулись с этим и понимаем, насколько это важно. Получается такая аналогия: раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда. И нам кажется, что это такая фундаментальная вещь, которая сильно сдерживает развитие IT-индустрии.

В заключительном слове Михаил Мишустин заявил, что IT-отрасли дают карт-бланш, призвал компании развиваться и конкурировать на глобальном рынке. Участники от IT в целом позитивно восприняли инициативы государства, льготы и планы по поддержке, благодарили за оперативность в принятии решений.