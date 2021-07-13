Андрей Лукашевич, который 1 июня покинул пост CEO такси «Везёт», вышел директором по электронной коммерции в «Магнит», передают «Потребньюз». В 2016 году Mail.ru Group назначила его главой только что купленного Delivery Club, также он занимал пост директора Mail.ru Foodtech Ventures. В «Везёт» он пришел в 2018 году.

В «Магните» Лукашевич займется формированием стратегии цифровых каналов продаж, их масштабированием и пр. «Магнит» запустил онлайн-продажи в августе 2020 г. Сейчас компания развивает несколько проектов собственной доставки и в сотрудничестве с партнерами: «Яндекс.Едой», «Сбермаркетом», Delivery Club.

В 2015—2018 гг. Лукашевич руководил Delivery Club, за это время бизнес компании вырос в несколько раз. Также он запустил направление собственной доставки. В 2019 г. Лукашевич возглавил агрегатор заказов такси «Везёт» и проработал до сделки компании с «Яндекс».