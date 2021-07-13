Создатель развлекательного ресурса Pikabu Максим Хрящев выступил с объяснением, почему сайт сегодня пять часов был недоступен. В апреле он подключил услугу Reg.ru Private, которая защищает домен «от смены регистратора без физического присутствия, изменения настроек домена, экстренных оповещений в случае запросов по домену».

5 июля Reg.ru попросил его ещё раз выслать скан паспорта для актуализации данных, но Хрящев ответил, что данные не менялись, поэтому актуальны, и ушёл в отпуск.

8 июля пришел ответ, что в случае непредоставления паспортных данных домен будет разделегирован. Будучи в отпуске, письмо не увидел. 13 июля в 2 часа ночи пришло письмо о разделегировании из-за непредоставления паспортных данных. В 5 утра узнал о разделегировании (спасибо ребятам из команды за сообщение), написал письмо в общую поддержку, пытался дозвониться, но безуспешно. В 8 утра позвонил в поддержку, попросил проверить документы и делегировать обратно. В 8:40 позвонил снова, выяснилось, что в поддержке не видят разворот с пропиской, который я однако загрузил. Загрузил документы еще раз на всякий случай. В 9 утра позвонил в поддержку выяснить статус по заявке: оператор сообщил, что ничем помочь не может и заявка будет рассмотрена в обычном режиме в течение рабочего дня. В 10 утра снова связался с поддержкой, к этому времени сообщили, что заявка находится в работе у специалистов поддержки. В 10:10 делегирование возвращено.

Хрящев признаёт, что сам действовал неоптимальным образом, но рассчитывал на лучший сервис в рамках защиты домена. Например, экстренные оповещения по отличным от почты каналам и более оперативную работу поддержки.