13 июля система электронных платежей «ЮMoney», в которую превратились купленные у Яндекса «Деньги», возобновила работу с компаниями-нерезидентами в связи с окончанием действия ограничений Центробанка. Центробанк их продлевать не стал благодаря «конструктивному диалогу» и консультациям платежного сервиса с регулятором. Часть найденных нарушений были устранены, по остальным согласован план действий. Срок запрета закончился ещё 7 июня.

Зарубежные компании вновь могут использовать сервис «ЮKassa» для приема платежей, а клиенты — проводить операции с помощью кошелька «ЮMoney» в пользу тех иностранных интернет-магазинов, где подключена соответствующая опция. Центробанк ввел запрет на работу «ЮMoney» с компаниями-нерезидентами 12 января 2021 года на шесть месяцев. Из-за этого клиенты сервиса не могли провести оплату покупок с помощью кошелька в иностранных интернет-магазинах и получать выплаты на свои счета от зарубежных компаний. Ограничения не распространялись на платежи картами «ЮMoney» в иностранных магазинах. Запрет также не касался переводов с кошельков «ЮMoney» на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках. Частично запрет ЦБ был снят весной: с 5 марта «ЮMoney» возобновила все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами. В июне аналогичный запрет был снят с Qiwi.

Ограничения возникли в рамках борьбы ЦБ с нелегальными казино и букмекерами путём ограничения платежей в их пользу, а также за контроль над распространением криптовалют. Явные признаки успешности борьбы пресса обнаружила уже 20 января: «корреспондент The Bell прошёлся по популярным онлайн-казино и не смог пополнить там счёт ни с карты, ни с мобильного счёта». «Делать нелегальные онлайн-ставки могут продолжать только старые и крупные игроки. К таким игрокам выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают у них деньги наличными. На рынке эта услуга называется „VIP-инкассация“».

Qiwi в результате этой борьбы потеряла доходы от работы с букмекерами и некоторое количество капитализации, но за полгода отыграла последнюю обратно. На первом этапе снятия ограничений в марте под «амнистию» не попало европейское юридическое лицо Яндекса, в результате чего возникли проблемы с выводом заработанных на рекламе Директа денег у украинских вебмастеров. Поиск нового партнера занял почти месяц, примерно столько же не могли вывести «донаты» блогеры ВКонтакте.