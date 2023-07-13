Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК, сейчас — «Смарт Холдинг») Александр Калинин вышел из компании, продав 33% структуре, бенефициаром которой является его сын Алексей. Александр Калинин подтвердил, что переговоры начались полтора года назад, но «в силу разных причин» сделка состоялась только сейчас: «Договоренности носят комплексный характер и затрагивают другие совместные активы. Со своей стороны, я все исполнил и жду того же от партнеров из "Смарт Технолоджис"». Он уточнил, что часть полученных средств планирует вложить в новый проект. В феврале Александр Калинин рассказывал о проекте в рамках «СМИ. Холдинга» («Суверенная мобильная инициатива. Холдинг») по разработке и производству смартфонов на Android. Тогда господин Калинин говорил, что вложит в проект 10 млрд руб., другими инвесторами выступят некие «крупные структуры».

Весной 2021 года в НКК, основанной Александром Калининым, Евгением Лачковым и Леонидом Гольденбергом, начался корпоративный конфликт. Алексей Калинин тогда говорил, что его семья хочет консолидировать НКК, выкупив 64% у господ Гольденберга и Лачкова. Те, в свою очередь, намеревались продать доли структурам основателя «Вартона», бенефициара «Байкал Электроникс» и Astra Linux Дениса Фролова. Конфликт сопровождался взаимными судебными претензиями, а также изменениями в структуре управления НКК. Ситуацию осложнял тот факт, что в 2021 году Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за картельного сговора при поставке оборудования для ГАС «Выборы». В сентябре 2022 года господин Калинин был признан виновным и приговорен к условному сроку. Корпоративный конфликт закончился разделом активов в декабре 2021 года. «Аквариус» остался в структурах, принадлежащих Калининым.