В разделе «Что купить» приложения Тинькофф Инвестиций появился скринер ценных бумаг -- инструмент для поиска активов по заданным критериям. Пока скринеры доступны только для акций, позже добавятся облигации и бумаги иностранных инвестфондов.

Фильтры поиска можно настроить самостоятельно или воспользоваться готовыми. Сейчас доступны 30 фильтров (например, дивиденды, капитализация, EPS, объем торгов, консенсус), в банке обещают пополнять их набор, ориентируясь на запросы пользователей. Готовые скринеры тоже будут добавляться. Среди них уже есть такие, как «дивидендные компании», «компании с быстрорастущей прибылью», «дивиденды на этой неделе», «высокий потенциал роста».

Вскоре у клиентов появится возможность поделиться своим скринером в социальной сети для инвесторов «Пульс», где остальные пользователи смогут посмотреть его и сохранить в своем приложении.

Вчера Morgan Stanley Capital International провели регулярную перебалансировку активов своего индекса MSCI Russia и добавили в него акции Яндекса. Это обещает интерес крупных институциональных инвесторов к бумагам компании. В индекс также входят «Газпром», «Лукойл», «Магнит», МТС, «Мосбиржа», «Норникель», «Роснефть», «Сбербанк» и другие крупнейшие компании.