Абоненты МТС, которые раньше не пользовались платным Spotify, могут подписаться на premium-версию бесплатно на полгода. Подписка доступна в разделе «Акции» приложения «Мой МТС». После первых полугода подписка будет стоить обычные 169 рублей в месяц.

У сотового оператора уже есть партнёрские продукты с Apple Music и Яндекс.Музыкой. Треки Яндекс.Музыки доступны в сервисе МТС Music и одноимённом приложении. Аудитория этого приложения после запуска росла быстрее аудитории самой Яндекс.Музыки за счет более выгодных для абонента МТС тарифов.

Впрочем, последние отзывы на это приложение в Google Play Store полны жалоб на глюки, баги, краши и неудачные функции. Партнёрство с известным международным брендом может оказаться для МТС приоритетнее и не нести необходимости разработки и поддержки собственного приложения.