Абоненты МТС, которые раньше не пользовались платным Spotify, могут подписаться на premium-версию бесплатно на полгода. Подписка доступна в разделе «Акции» приложения «Мой МТС». После первых полугода подписка будет стоить обычные 169 рублей в месяц.
У сотового оператора уже есть партнёрские продукты с Apple Music и Яндекс.Музыкой. Треки Яндекс.Музыки доступны в сервисе МТС Music и одноимённом приложении. Аудитория этого приложения после запуска росла быстрее аудитории самой Яндекс.Музыки за счет более выгодных для абонента МТС тарифов.
Впрочем, последние отзывы на это приложение в Google Play Store полны жалоб на глюки, баги, краши и неудачные функции. Партнёрство с известным международным брендом может оказаться для МТС приоритетнее и не нести необходимости разработки и поддержки собственного приложения.
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Всё, как и предсказывал — без партнерства с операторами, ещё одному агрегатору контента здесь делать нечего.
Яндекс ответил подпиской «Плюс» за рубль для тех, кто отказался от подписки. В подписку докинули Кинопоиск. В самой же Я.Музыке и Радио гайки закручивают всё больше для монетизации.
Ранее дешевая акция была у VK Music. Mail.ru продвигает VK Music даже в браузере Atom. В общем, победят как всегда платформы.
Длинные бесплатные периоды — зло. Халявщики будут прыгать от одного к другому. Опыт Deezer ничему не научил.
Дело не в этом. Музыкальные сервисы — НЕ агрегаторы.
Cо стороны зайду и напомню. Базы неспециализированных музыкальных сервисов в конкретной стране совпадают на 99,9999%. Да, различается декор, функционал, качество звука и распространённость платформы по типам гаджетов, допбазы бессмысленных «подкастов», противных. Музыкальная основа же баз — идентичная у всех.
Музыкальную коллекцию стримингам формируют лейблы. Там до смешного и стыдного доходит*.
Главное, что аудио-проекты — это Клей, а не агрегаторы. Это инструмент сохранения лояльности слушателя к чему-то там…
Лояльности к иным услугам, не к музыкальным. Музыка, «своя» фонотека, труднопереносимая на соседний сервис, она служит немузыкальной платформе охранным средством от побега к конкуренту. Есть коллекция на Яндекс.Музыке? Избранное, конечно, можно за 300 рублей утащить к стримингу-конкуренту, но слушателю тупо и муторно. Раз есть коллекция на Яндексе — ты пользуешься и соседними службами Яндекса. «Музыка» может и убыточной быть в экосистеме, не проблема ни разу! Песенки выполняют функцию Клея, фиксируют чела на платформе Яндекса.
Про Win-Win.
Владельцы стримингов не могут ничего зарабатывать на музыкальных платформах (там 1−2 исключения, но они нишевые со ста слушателями). Тот же Spotify генерит по 300−350 млн евро убытков за квартал. Как так вышло, что это говно, в экономическом смысле — охотно ставят себе в МТС или в иностранных телекомах? А так и вышло, что Spotify — это не музыкальный** сервис, а Клей.
Сим-карта, аккаунт завязанный на учётку у оператора, вместо универсального, на email или учётку соцсети — служит средством удержания абонента. Абонентская Spotify-учётка в некотором смысле гарантирует, что абонент-слушатель не убежит в соседнюю сотовую сеть.
Как так вышло, что это говно в экономическом смысле не запускается без сотового оператора (или фейсбука, как в США), не запускается в своём собственном соку? А так и вышло, что в своём собственном соку, без поддержки сотовой компании у спотифаев не сходятся цифры.
Про Плюс и Кинопоиск.
Коллекции Видеосервисов разныеуникальные. Поэтому видеосервисы — это «клей в квадрате». И уйти сложно, и уйти ещё и некуда! Логично, что Яндекс отказался от подписки на Музыку… В ней нет УТП. И сделал подписку сначала Плюс (в нём есть УТП), потом на Кинопоиск ХД, со встроенной подпиской на Музыку и последующие вариации.
*в своё время боролся с неправильными названиям на парочке любимых дисков. Музыка верная, названия — нет. Сообщал об опечатках в Яндекс.музыку и Spotify… Опечатки исправлялись. Затем лейблы временно отзывали диски… (это происходит регулярно, ничего такого, но проблем). Через некоторое время диски возвращались в базу, а в них снова были исправленные у стримингов, но неисправленные у правообладателей ошибки в мета-дате. Естественно, мне это дело однажды надоело, после серии бессмысленных правок. Раз стримингам не надо — мне-то чё.
** каждое новое обновление делает Spotify хуже, с точки зрения, меломана.