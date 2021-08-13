Яндекс передумал покупать «Азбуку вкуса»: ритейлер оказался слишком дорогим. О возможной сделке с целью развития «Лавки» сообщалось в июне. «Лента» при покупке Billa завысила планку оценки сетей супермаркетов до 20 EBITDA, предположили эксперты «Коммерсанта», кроме того, у «Азбуки вкуса» был финансово удачный 2020 год. По его итогам компания получила почти миллиард рублей чистой прибыли, тогда как в 2019 году чистый убыток составил 317 млн.

Как отмечает господин Бурмистров, в сегменте экспресс-доставки наиболее высокие темпы роста демонстрируют игроки на базе dark store. Выход во все города-миллионники таким образом обойдется «Яндексу» примерно в 5 млрд руб.— в несколько раз меньше стоимости «Азбуки вкуса», которая при всех своих плюсах работает в Москве и Петербурге, где «Яндекс.Лавка» уже динамично растет.

В июле стало известно, что Яндекс не станет использовать опцион на приобретение магазина одежды KupiVip. «Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion», сказал Яндекс прессе. О готовящейся сделке писали в мае.