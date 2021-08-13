Если у вас не установлен какой-нибудь блокировщик рекламы, вряд ли вы пропустили, что уже месяц с лишним на всех топовых СМИ России вас встречают расхлопом сайта 20idei, на котором описывают всё хорошее против всего плохого от лица некоего Дмитрия Давыдова

О Дмитрии Давыдове, даже о факте его существования, известно приблизительно ничего, зачем это делается у себя в ФБ задаётся вопросом профессиональный пиарщик Сергей Скрипников. И не находит ответа.

Помимо рекламы в СМИ — закуплена реклама у всех сколько-нибудь заметных блогеров, как минимум из Instagram. Ссылку на некоторое объяснение у Сергея предложил его бывший коллега, Станислав Куприянов. Из объяснения предлагаемого анонимным автором следует:

— Дмитрий Давыдов это фейк

— Основным инициатором продвижения 20idei является Ибрагим Мальсагов, одесский предприниматель.