Если у вас не установлен какой-нибудь блокировщик рекламы, вряд ли вы пропустили, что уже месяц с лишним на всех топовых СМИ России вас встречают расхлопом сайта 20idei, на котором описывают всё хорошее против всего плохого от лица некоего Дмитрия Давыдова
О Дмитрии Давыдове, даже о факте его существования, известно приблизительно ничего, зачем это делается у себя в ФБ задаётся вопросом профессиональный пиарщик Сергей Скрипников. И не находит ответа.
Помимо рекламы в СМИ — закуплена реклама у всех сколько-нибудь заметных блогеров, как минимум из Instagram. Ссылку на некоторое объяснение у Сергея предложил его бывший коллега, Станислав Куприянов. Из объяснения предлагаемого анонимным автором следует:
— Дмитрий Давыдов это фейк
— Основным инициатором продвижения 20idei является Ибрагим Мальсагов, одесский предприниматель.
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Эту рекламу закупили и на радио, не только в интернете. Каждый день слышу в эфире Эха. С рекламой они работают, конечно, отвратительно. Берутся за любые сомнительные кейсы типа живой/мёртвой воды, чудо-приборов от всех болезней, теперь это
Выборы же, ну если на эхе заказывают то и ЦА понятен, а идеи типа за все хорошее против всего плохого, банальщина, которая и так каждому понятна, вот только как сделать, никто не уточняет…
Сайт, по радио рекламируют? Шикарно.