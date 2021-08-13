Среди российских лидирующих онлайн-кинотеатров только Okko по итогам первого полугодия показал падение доходов на фоне роста рынка. Они сократились на 13% по сравнению с первой половиной предыдущего года. Лидером по росту стал КиноПоиск: благодаря интеграции в подписку Яндекс Плюс и выходу собственных сериалов у него в 2,5 раза выросла выручка. В результате сервис Яндекса вышел на 2 место по доле рынка после ivi. Структура рынка в результате выглядит так:

ivi — 29%, рост выручки на 32%, 2,3 млн подписчиков;

КиноПоиск — 16%, рост выручки на 150%, у Яндекс Плюса 4,8 млн подписчиков , каждый из них хотя бы раз посмотрел что-то на КиноПоиске;

каждый из них хотя бы раз посмотрел что-то на КиноПоиске; Okko — 15%, падение выручки на 13%, 1,5 млн подписчиков; ( полугодовой отчёт Сбербанка упоминал снижение количества платных подписчиков с 2,4 млн до 1,7 млн)

полугодовой отчёт Сбербанка упоминал снижение количества платных подписчиков с 2,4 млн до 1,7 млн) Megogo — 7%, рост выручки на 33%;

Amediateka — 7%, рост вырручки на 40%;

Start — 7%, рост выручки на 63%, 1,7 млн подписчиков;

Прочие — 19%.

В целом количество подписчиков у таких видеосервисов выросло на 17% до 9,4 млн. Доходы они получают в основном от платной подписки, на рекламу пришлось только 11% денег.

Авторы исследования рынка рассказали «Ведомостям», что у Okko падает и время просмотров видео. Представители самого сервиса объясняют снижение показателей «уменьшением количества trial-пользователей». В 2019—2020 году из Okko в другие онлайн-кинотеатры ушли несколько топ-менеджеров.