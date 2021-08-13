Ria.ru сообщило о старте экспериментов над населением Москвы, Московской области и Мордовии:

Минфин предложил провести эксперимент по розничной торговле российским вином через интернет, законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Пробную онлайн-продажу с доставкой предлагается ввести с 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии.

На сейчас считается, что онлайн-продажа алкоголя в России запрещена, однако фактически крупные доставщики, например, «Утконос», привозят и алкоголь, если он был заказан в урочное время и получатель готов принять заказ также в урочное время. Однако многие онлайн-супермаркеты не продают алкосодержащих напитков, опасаясь претензий контролирующих органов.