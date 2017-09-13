12 сентября прошла юбилейная презентация Apple, на которой были представлены новые iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple Watch Series 3 и Apple TV. «Роем!» публикует ключевые новинки.

iPhone 8

Впервые панели iPhone сделаны из стекла. Полностью защищены от воды и пыли. Благодаря корпусу из стекла можно использовать беспроводную зарядку. Также у iPhone 8 новый процессор A11 Bionic, 6 ядер, новые стереоколонки и камера с 12 Мп. Можно выбрать цвет: «серый космос», серебристый или золотой.

В продаже с 22 сентября , в России — с 29 сентября;

в России — с 29 сентября; Цена: от $699. В России — 56 990 рублей за версию с 64 ГБ и 68 990 рублей за версию с 256 ГБ.

iPhone 8 Plus

В продаже с 22 сентября , в России — с 29 сентября;

в России — с 29 сентября; Цена: от $799. В России — 64990 рублей с 64 ГБ памяти и 76990 рублей за версию с 256 ГБ.

iPhone X

iPhone X — первый iPhone без кнопки Home на фронтальной панели. Функцию идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID заменит новая технология Face ID, которая работает на основе камеры TrueDepth. У модели — новый дисплей Super Retina с диагональю 5,8 дюйма. Смартфон представлен в двух цветах: серебристом и «космическом сером».

В продаже с 3 ноября;

Цена: от $999. В России — 79 990 рублей за iPhone X с 64 ГБ и 91 990 рублей за iPhone X с 256 ГБ.





Apple Watch Series 3

Обладают встроенной сотовой связью. Часы можно использовать без SIM-карты, так как в устройстве находится чип eSIM с информацией о номере пользователя. Батарея будет работать до 18 часов на LTE.