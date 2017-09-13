Как обещал, рассказываю, чем закончилась история с компанией «Делимобиль».
В один прекрасный момент я совершенно случайно обнаружил ошибку у них в системе, о чём написал тут в фуйсбуке пост (без подробностей, конечно же). Ко мне в личку пришёл представитель этой компании, которому я обо всём подробно рассказал. В тот же день с меня списали 1944 рубля, на которые я (случайно, конечно же) за одни сутки пользования «обманул» «Делимобиль», а тот самый представитель пообещал мне бонус в случае, если ошибка подтвердится (типа она ещё не подтвердилась).
Сегодня я (в очередной раз!) спросил его о том, как обстоят дела с подтверждением ошибки, и он, наконец, сказал, что да, всё ок, и ими было решено зачислить на мой бонусный счёт 2000 рублей!
То есть вы понимаете, бонус за найденную мною уязвимость, о которой я сам лично им написал, составляет целых пятьдесят шесть рублей!
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Почему 56 то? Вы же воспользовались услугами на 1944 рубля, которые ушли в минус. Вы же их не возвращали. 2000 рублей вам и дали.