Яндекс.Дзен выпустил мобильное приложение для платформы Android, которое позволяет следить за лентой рекомендаций с помощью виджета и уведомлений.

В приложение попадают материалы из интернета или истории, которые авторы напрямую размещают на платформе Яндекс.Дзен. Лента формируется с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и рекомендательной технологии Яндекса — Диско. Она учитывает множество факторов — в том числе, какие источники публикаций предпочитает пользователь. В приложении человек может и сам указать, какие источники ему интересны, а какие нет.

Дневная аудитория Яндекс.Дзена активно растёт и с июня увеличилась на целый миллион. Сейчас сервисом каждый день пользуются больше семи миллионов человек. Приложение предназначено прежде всего для тех из них, кто часто просматривает ленту рекомендаций и следит за её обновлением. Кроме того, оно может быть интересно людям, которые не пользуются сервисами Яндекса с встроенным Яндекс.Дзеном. Пользователи приложения смогут первыми узнавать о новых возможностях Дзена — сначала они будут появляться именно там, — сказал руководитель мобильных продуктов Яндекс.Дзена Олег Авдиенков.

Яндекс.Дзен предлагает человеку статьи, видео и картинки, отобранные с учётом его интересов. Следить за появлением в ленте новых историй можноне открывая приложения — достаточно установить на экран смартфона виджет.