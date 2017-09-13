Медиаэксперт, бывший журналист Lenta.ru, автор книги «Новостная интернет-журналистика» Александр Амзин перешёл на поиск «Яндекса» после запуска алгоритма «Королёв», теперь Амзин описал опыт использования российского поисковика. «Роем!» приводит текст полностью с разрешения автора.

Мой поисковик — Google. Так было многие годы, пока Google Chrome не начал тормозить. Это заставило всмотреться в экосистему поиска и браузера, которую я использую.

По времени это напряженное всматривание совпало с бодрым заявлением Яндекса о том, что он «поисковик № 1 в России», с пониманием, что прошла пара лет с моих попыток жизни без Google (тогда это были Bing и DuckDuckGo).

В очередной раз плюнув на попытки оживить Chrome, я дождался крупного обновления алгоритма Яндекса (это был алгоритм «Королёв»), поставил на мобильник и десктопы Яндекс.Браузер и выбрал на неделю Яндекс в качестве поисковика по умолчанию.

Видите автобус? Это я в Тулу ездил, Яндекс предлагает повторить

Мои отношения с Яндексом осложняются тем, что я очень много ищу на английском языке. Мы довольно долго притирались друг к другу — только через пару недель Яндекс начал выдавать мне что-то похожее на то, что я ищу по привычным мне англоязычным запросам. И это очень важно.

1. Ваш поисковик управляет вашими привычками

Яндекс, как и любой крупный поисковик, неисчерпаем, как атом. Но он все-таки ожидает разговора по-русски. Более того, он стремится выдать ответ на русском.

Первые несколько дней я с ужасом замечал, что нахожу нужные мне сайты на помоечных рунетовских сайтах. Информационные запросы, несомненно, удовлетворяются — но не дай вам бог во всем верить ответам.

Если вы пойдете на поводу у поисковика и браузера, то скоро можете серьезно пострадать. Например, я усилием воли заставил себя заходить на англоязычные сайты, которые я обычно читаю. Все чаще заботливый Яндекс подсовывал мне переводы того, что я читал раньше (обычно ужасные).



Я работаю над тем, чтобы объяснить, какой из Бенов Томпсонов интересен медиаконсультантам

2. Ваш поисковик может негативно влиять на вас

Дружелюбный Яндекс, который на многие вопросы отвечает быстро и просто (с помощью специальных виджетов-колдунщиков или турбо-страниц Википедии в мобильной версии), очень быстро размягчает ваши мозги.

Объем английского языка, аналитических и отраслевых статей, которые я читал, когда пользовался Google, уменьшался на глазах. У меня в жизни такое было два раза — когда за полгода в МИФИ деградировал мой русский и когда повальная русификация софта и игр нанесла удар по только нарождающемуся английскому.

Кроме того, существенно снизилась критичность восприятия. Визуальное и инфоархитектурное качество сайтов, на которых я находил нужные ответы, оставляло желать лучшего.



Первый сайт по запросу «чпх ленинград» не знает, что такое «вещь в себе»

3. Дизайн — это фигня

Я боялся, что яркий дизайн выдачи Яндекса и обилие рекламы ухудшит мои поисковые функции. Ничуть не бывало. Как выясняется, когда ты подписываешься на использование того или иного сервиса, мозг моментально смиряется.

К сожалению, примерно в 20% случаев главной в дизайне оказывалась ссылка в нижней части страницы: «найти то же самое в Google».

4. Интеграция — не фигня

Когда я пользовался Google, я почти сразу пересел на всю сопутствующую экосистему. И, хотя я глубоко уважаю Яндекс.Браузер, я не стал чаще пользоваться Почтой, Деньгами, не заинтересовался Маркетом и сторонился Новостей.

Единственный сервис, который я регулярно проверял — Яндекс.Дзен, и то потому, что он удачно открывался в браузере. Очень быстро, впрочем, ежедневное чтение Дзена превратилось в попытки объяснить машине, что я не SEO-специалист и не программист, а просто погулять вышел. Интересно, что реклама в Дзене становится порой интереснее предлагаемого контента (это немного пугает).

Сейчас я нажму два раза 👎, а мог бы и четыре

Хуже всего то, что, например, Яндекс.Диск пронизывает поиск Яндекса, и все можно было бы делать гораздо эффективнее, если бы это все было более понятно и привлекательно. Это, несомненно, вкусовщина — но ощущения целостности сервисов Яндекса у меня так и не возникло. Хотя поиск, браузер и Дзен (и иногда Музыка+Видео) — прекрасное предложение и упаковка.

5. Кстати , про видео

Яндекс отлично заточен под несколько потребительских паттернов вроде поиска музыки и видео. Найти можно почти все, на любых хостингах, я даже на секунду забыл, зачем нужны торренты и прочие интересные сайты.

6. Голосовой поиск

Поставил некоторое время назад на Windows 10 еще Яндекс.Строку, позволяющую искать голосом на компьютере и вообще заменяющую собою поиск в Windows (представьте, что у вас Яндекс вместо положенной, но не доставшейся России Cortana).

Полет нормальный, и даже интересный. За один только поиск при наборе запроса в неверной раскладке можно расцеловать всю команду. Но есть к чему стремиться.

7. Мобильник

На мобильном Яндекс.Браузер и поиск работают очень неплохо. Я бы даже сказал, что есть два разных Яндекса — десктопный и мобильный, и десктопный родом из CompTek, а мобильный из 21 века.

Мои мобильные привычки Яндекс подхватил гораздо лучше, чем Google. Тот же Дзен там тебя вовлекает гораздо быстрее, а мгновенные ответы играют гораздо большую роль, нежели все остальное. Он более контекстен, лучше заточен на нужды россиянина — и в Safari я захожу теперь только ради приватного режима.

Выводы

Если вы работаете с российскими источниками, российскими запросами и редко ищете на других языках — Яндекс определенно ваш выбор. За последние годы прогресс в обучении привычкам пользователя стал очень заметен, и примерно ясно направление, в котором движется Яндекс.

С другой стороны, это же направление диктует не самые приятные последствия. Например, Яндекс.Новости стало невозможно читать или воспринимать, пять новостей главной страницы превращаются в слепое пятно (если только вы не хотите увидеть, как выглядел бы российский телевизор в виде текста).

После небольшой доработки напильником Яндекс.Браузер становится лучшим, что случалось с рунетом на этом рынке. Не знаю, что с ним будет на десктопе, но на мобильнике он очень быстро пересадил себя на меня, я даже не знаю, как теперь избавиться (и нужно ли) от этого наваждения.

Для мирового поиска Яндекс не годится, к сожалению. Он покрывает примерно 60 процентов того, что необходимо, и логику поиска вы не всегда можете просчитать.

Типичный Яндекс. В предыдущем запросе искали Трампа и msm (mainstream media). Выводов не сделано. Google, кстати, с задачей справился.

Я расстаюсь с поисковиком (но не браузером) с тяжелым сердцем. Впереди новые поисковики. Следующая остановка — DuckDuckGo.