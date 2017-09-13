Компания Blackmoon Financial Group, основанная Олегом Сейдаком (сооснователь Flint Capital) и Ильей Перекопским (бывший вице-президент Вконтакте) собрала более 30 миллионов долларов США менее чем за 20 часов в ходе продажи токенов нового проекта Blackmoon Crypto, блокчейн-платформы для токенизации инвестиционных фондов, говорится в сообщении Blackmoon.

Собранные средства компания вложит в создание и управление платформой Blackmoon Crypto. Первый фонд, направленный на высокодоходные инструменты с фиксированной доходностью, планируется учредить в первый квартал 2018 года. Следующим станет фонд ориентированный на фиксированный доход с низким уровнем риска, а третьим — криптовалютный фонд, специализированный на ICO и более диверсифицированные активы. Компания оценивает, что к 2022 году общая стоимость активов на платформе превысит $1,8 млрд.

Blackmoon Crypto поддержали ряд известных бизнесменов и топ-менеджеров. Среди них: Василь Лацанич (вице-президент по ключевым рынкам VEON, ранее VimpelCom Ltd.), Оскар Хартманн (основатель KupiVip.ru, Carprice.ru, член совета директоров Альфа-Банка), Саша Иванов (создатель платформы Waves), и другие.