Часть пользователей приложения для хранения документов «Вкармане» потеряла свои сохраненные файлы после обновления с обязательной регистрацией по номеру телефона через «Тинькофф банк». Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на отзывы к сервису в App Store. Последнее обновление вышло 11 сентября, тогда появилась синхронизация данных с хранилищем «Тинькофф банка». Его представители сообщили порталу, что регистрация делает сервис «удобнее и безопаснее», а проблему с потерей документов компания решит в ближайшее время.