Часть пользователей приложения «Вкармане» потеряла свои файлы после обновления


Часть пользователей приложения для хранения документов «Вкармане» потеряла свои сохраненные файлы после обновления с обязательной регистрацией по номеру телефона через «Тинькофф банк». Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на отзывы к сервису в App Store. Последнее обновление вышло 11 сентября, тогда появилась синхронизация данных с хранилищем «Тинькофф банка». Его представители сообщили порталу, что регистрация делает сервис «удобнее и безопаснее», а проблему с потерей документов компания решит в ближайшее время.

Пользователи сервиса «Вкармане» потеряли часть данных после обновления с обязательной регистрацией через «Тинькофф банк»

Приложение для хранения документов «Вкармане», купленное «Тинькофф банком», получило обновление, в котором появилась обязательная регистрация по номеру телефона. Также из-за него часть пользователей потеряла свои файлы, говорится в отзывах к сервису в App Store.

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