Европарламент одобрил «налог на ссылки» и «аплоад-фильтр», но одобрения Евросовета и Еврокмиссии пока нет


Члены Европейского парламента проголосовали за принятие директивы об изменениях в сфере авторского права. В частности реформа обязует онлайн-платформы платить новостным организациям за ссылки на их материалы. Предложение заслужило известность под именем «налога на ссылки». Другая статья документа ужесточает правила модерации контента и требует от крупных платформ вроде Google и Facebook предотвращать загрузку материалов, нарушающих авторские права. Эту идею прозвали «аплоад-фильтром».

Успешное голосование не означает, что директива вступает в силу. Утверждение Европарламентом запустило процесс так называемого «триалога», в ходе которого также нужно получить одобрение Евросовета и Еврокомиссии.

Джулия Реда, депутат «Пиратской партии Германии», критик директивы: «Катастрофическое голосование за статью № 11. Европейский парламент только что одобрил налог на ссылки, которые обяжет иметь лицензию на использование заголовка новости в ссылке».

«Налог на ссылки»: Европарламент проголосовал за реформу копирайта

Члены Европейского парламента проголосовали за принятие директивы об изменениях в сфере авторского права. Законодательная инициатива наиболее известна по двум самым спорным положениям: статьям № 11 и № 13. В июле Европарламент отверг предложение, оно о…

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое