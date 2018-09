Члены Европейского парламента проголосовали за принятие директивы об изменениях в сфере авторского права. В частности реформа обязует онлайн-платформы платить новостным организациям за ссылки на их материалы. Предложение заслужило известность под именем «налога на ссылки». Другая статья документа ужесточает правила модерации контента и требует от крупных платформ вроде Google и Facebook предотвращать загрузку материалов, нарушающих авторские права. Эту идею прозвали «аплоад-фильтром».

Успешное голосование не означает, что директива вступает в силу. Утверждение Европарламентом запустило процесс так называемого «триалога», в ходе которого также нужно получить одобрение Евросовета и Еврокомиссии.

Catastrophic Article 11 vote: The European Parliament just endorsed a #linktax that would make using the title of a news article in a link to it require a license. #SaveYourInternet #SaveTheLink pic.twitter.com/hWti1XyoQi

— Julia Reda (@Senficon) September 12, 2018