Обвиняемый американскими властями в похищении кодов доступа, распространении спама и внедрении вирусов, предназначенных для вымогательства выкупа, гражданин РФ Петр Левашов, признал себя виновным в окружном суде города Хартфорд, американского штат Коннектикут, сообщил ТАСС. Левашов содержится в тюрьме города Бриджпорт. Приговор будет оглашён 6 сентября следующего, 2019 года. Теоретически обвиняемому может грозить до 50 лет заключения, но оставшийся год до вердикта даёт Левашову шанс на глубокое сотрудничество со следствием. В мировом рейтинге спамеров/спамерских групп Левашов занимал 7 место. По данным Spamhaus спамерский стаж Левашова приближается к 20-ти годам, свою карьеру он начал в 1999 году, был известен под ником Severa.

Выяснить настоящее имя Левашова следствию помогла небрежность в обеспечении анонимности. Хакер использовал два связанных Kelihos сервера в качестве прокси для собственных нужд, например для проверки email. С этих же ip был легально зарегистрирован iCloud-аккаунт. Владеющая сервисом Apple подписала документы о неразглашении и передала необходимую информацию о Левашове властям США.

Ботнет Левашова Kelihos (классификация Microsoft), Hilux («Лаборатории Касперского») или Waledac 2.0 применялся для организации DDoS-атак, рассылки спама и установки «шифровальщиков», то есть программ вымогателей. Кибер-предприниматель сдавал свою сеть в аренду. По утверждению New York Times ботнет Левашова применялся и для манипуляции общественным мнением перед российскими выборами 2012 года, тогда через ботнет, якобы, рассылались фейковые новости про Михаила Прохорова.

Левашов находится под стражей с 31 марта. Первоначально его задержала испанская полиция по запросу США.