Федеральная антимонопольная служба предписала МВД России скорректировать тендерную документацию на закупку компьютеров и операционных системы. Силовики намеревались потратить около миллиарда рублей на покупку компьютеров с Windows 7, сообщила «Фонтанка». Однако по правительственному постановлению «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае если для ПО существуют российские аналоги, ведомства обязаны покупать российские программы. Норма действует с 1 января 2016 года, однако разработчики ПО не всегда добиваются от чиновников покупки российских разработок. В частности в прошлом году «Новые облачные технологии», разработчик «Моего офиса», не смогли навязать импортозамещение Минстрою даже через суд.