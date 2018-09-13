Breitbart опубликовал видеозапись встречи руководства Google и некоторых сотрудников корпорации после президентских выборов в 2016 году, которые проиграла Хиллари Клинон и выиграл Дональд Трамп. На встрече присутствовали основатели Google Брин и Пейдж, гендиректор Пичаи, вице-президенты Уолкер и Нотон, финансовый директор Рут Порат. Руководство Google откровенно обескуражено итогами выборов. В частности Кент Уолкер заявил (перевод ТАСС): «Результаты выборов стали для всех нас шоком. Это был честный и демократический процесс, и мы должны это признать. В то же время продемонстрирован невероятный уровень раскола среди американцев, что заставляет нас взять паузу и сосредоточиться над тем, как мы неверно все понимали и как нам теперь достучаться до людей, чьи перспективы мы так старались лучше понять». Судя по подписи в верхней части кадра, видео предназначено исключительно для внутреннего просмотра в Google.

Спустя два года президент США обвинил Google в подтасовке новостной картины. Якобы 96% процентов выдачи Google по запросу «Трамп новости» — это лживые левые СМИ.