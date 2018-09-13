Пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по контенту НАО "Национальная спутниковая компания" по признакам преступления, предусмотренного ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп). ГСУ СК не называет его имени, однако из открытых источников известно, что на упомянутой должности работал медержер Владимир Бронников, уточнил ComNews.

По версии следствия, подозреваемый в августе 2018 г. предложил генеральному директору коммерческого телеканала за 4 млн руб. способствовать включению данного телеканала в сетку вещания спутникового телевидения "Триколора".

"11 сентября в ресторане, расположенном в одном из домов по улице Правды, подозреваемый получил от указанного генерального директора, участвующего в оперативно-разыскном мероприятии "Оперативный эксперимент" 160 тыс. руб. и муляж денежных средств на сумму 3,8 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщают подробности по делу в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Минимальное наказание по указанной статье - штраф в размере 2 млн руб., максимальное - лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.