Глава центра digital-маркетинга «Альфа-Банка» Альберт Усманов ушёл работать в инвестиционный фонд S8 Capital, выяснил AdIndex. S8 Capital известен в частности онлайн-сервисом лизинга автомобилей для физических лиц Next.Car. Владелец фонда, Армен Саркисян, монопольно выступает оператором лотерей «Гослото» и «Русское лото» (принадлежит Минспорту) и «Спортлото» (принадлежит министерству финансов).

Экс-руководитель SMM РИА Новостей Альберт Усманов в 2014 году пришел во «ВКонтакте», где проработал до 2016, затем руководитель B2B-маркетинга соцсети ушёл из ВК в «Сбербанк», в команду своего бывшего шефа по РИА Светлане Миронюк. Исторически Миронюк вовсе не собиралась работать на государство и задержалась в «Сбербанке» лишь на год.