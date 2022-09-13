Россия предложит ЕЭК продлить режим беспошлинного ввоза товаров стоимостью до €1000 до июля следующего года. С такой инициативой выступит представитель России на заседании совета Евразийской экономической комиссии, вице-премьер Алексей Оверчук. С января 2020 года по апрель 2022 года лимит беспошлинного ввоза был установлен на уровне €200. Решение об увеличении лимита беспошлинного ввоза с €200 до €1000 было принято на заседании комиссии ЕЭК 17 марта. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что действующий подход «создает дисбаланс в электронной торговле и ставит отечественных игроков в неравные конкурентные условия по сравнению с онлайн-магазинами за пределами ЕАЭС». По словам Соколова, иностранные компании не платят 20% НДС и ввозные пошлины, которые обязательно уплачивают российские компании. На зарубежные площадки не распространяются требования евразийского и российского законодательства в сфере технического регулирования, добавил президент АКИТ.

Внутри же ЕАЭС, объясняет Соколов, установлен совершенно иной принцип работы интернет-торговли: у компаний возникает двойное обложение НДС при реализации товаров через российские интернет-площадки физическим лицам в государствах – членах союза. Он уточнил, что решение о повышении беспошлинного порога до €1000 с российскими игроками онлайн-ретейла не обсуждалось, но было продиктовано необходимостью обеспечить доступ российских потребителей к товарам на фоне ухода зарубежных брендов. «В отличие от параллельного импорта, который сейчас осваивают все больше российских компаний, принятая под конкретные задачи мера не оправдала себя», — подытожил Соколов. Представитель Ozon, напротив, заявил, что в условиях, когда альтернативы ушедшему ассортименту только формируются, а новые цепочки поставок налаживаются, имеет смысл продлить действие порога в €1000. Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что в 99% случаев через интернет-площадки покупают то, что нельзя купить в России, потому что здесь это не производится. Снижение порога беспошлинного ввоза приведет к ущемлению прав потребителей, добавил эксперт.