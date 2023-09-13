Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., проект которой подготовлен Минцифры, предполагает введение в России утилизационного сбора на телекоммуникационное оборудование. Этот механизм должен стать одним из способов финансирования мер поддержки производства и внедрения отечественного телекоммуникационного оборудования. Утилизационный сбор - плата за утилизацию товара. Он может включаться в стоимость товара, взиматься при его продаже или непосредственно при утилизации. В первую очередь, утилизационный сбор взимается с автомобилей. В России в 2010-2011 гг. он взимался с владельцев автомобилей при заключении договоров на их утилизацию. В 2012 г. он стал взиматься с импортеров автомобилей, с 2014 г. - с российских производителей. Среди запланированных мер поддержки значатся: обеспечение софинансирования расходов отечественных разработчиков на разработку оборудования; предоставление льготных кредитов отечественным производителям оборудования в целях формирования складских запасов компонентов для производства оборудования; предоставление операторам связи льготных кредитов для приобретения отечественного оборудования в рамках заключенных долгросрочных контрактов; компенсация для «операторов» связи части превышения стоимости поставляемого отечественного оборудования над стоимостью аналогов, поставляемых из зарубежных стран.

Объем российского рынка ТКО (телекоммуникационное оборудование) превышает 1 трлн руб., что составляет 1,5% от мирового рынка. Потребление сетевого ТКО (используемого операторами связи для построения сетей связи) в России составляет 450 млрд руб. ежегодно , из них ТКО для мобильной связи около 250 млрд руб. Остальные технологии связи формируют рынок в 200 млрд руб, а также 550 млрд руб. пользовательского ТКО (оконечное абонентское оборудование, включая телефоны, смартфоны, оборудование IoT и др). Ведомственные сети связи обслуживают менее 5 млн пользователей и ежегодные затраты государственных органов на ТКО оцениваются в 100 млрд руб. Импорт ТКО в России составляет 80% в сетевом оборудовании и более 96% в пользовательском оборудовании. Общий объем экспорта российского ТКО в 2021 г. составил около 33 млрд руб. Крупнейшие потребители российского ТКО за данный период: Казахстан (4,5 млрд руб.), Узбекистан (4,3 млрд руб.), Турция (3,8 млрд руб.), Беларусь (2,9 млрд руб.). В основном в зарубежные страны экспортируется оборудование для фиксированных сетей связи: Ethernet-коммутаторы, маршрутизаторы и DWDM.