Корреспонденты РБК нашли сайтах pandao.ru и panda.store магазин торгующий китайскими товарами. Их продают китайские магазины TomTop, Chinabrends, Elenxs. Доменом проекта владеет Mail.Ru LLC. У Pandao есть свои мобильные приложения. Доставка покупок лежит на «Почте России». Для внешнего наблюдателя модель бизнеса Pandao напоминает Aliexpress — площадка продаёт китайские изделия и, в отличие от российских интернет-магазинов, к стоимости товаров не добавляется российский НДС или таможенная пошлина за импорт, а проблему дальней доставки берёт на себя государственный почтовый оператор.

Российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет «Юлмарт», Ozon.ru, re: Store, «М.Видео» и других, к сентябрю 2017 года разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации». В Ассоциации считают, что иностранцы из AliExpress имеют несправедливое преимущество перед продавцами России.

В полный список раздражающих конкурентов Ассоциация традиционно вписывает любых иностранцев, но доля российского рынка даже у глобальных лидеров — Amazon и eBay — далека от китайской. 90% покупок за границей россияне делают у китайских продавцов (статистика первого полугода 2017), и подавляющую их часть на Aliexperss.

У продавцов-китайцев нет НДС и ввозных таможенных платежей — значит китайский бизнес более эффективен, а поэтому, считают в АКИТ, иностранцы или должны платить российские налоги, или россияне должны потерять доступ к (китайским) сайтам, которые игнорируют задачу наполнения бюджета России.

Александр Малис: Чтобы переехать в Китай , что для этого нужно? Ничего. Если JD.com может торговать из Китая , почему Евросеть не может торговать из Китая? Будет Евросеть-Китай , отдельное предприятие. И более того , Евросеть-Китай может даже платить российский налог на прибыль , около ноля…

Президент АКИТ, управляющий партнёр ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров, считает, что если не предпринять болезненных действий против иностранцев, российские продавцы в сегментах одежды, обуви и небольшой электроники умрут в течение ближайших двух лет (стратегические соображения не помешали предпринимателю в октябре 2017 года вывести «220 вольт» на богатую посетителями витрину Alibaba).