Сервис по вызову такси Gett начал опасаться, что Яндекс.Такси использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении, и попросил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева изучить деятельность Яндекс.Такси. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо в службу и представителя Gett в России Алену Балакиреву.

Согласно письму, пользователи Gett заметили странную закономерность. В начале октября клиент Тимофей Васильев написал в Facebook, что, после того как он установил приложение Gett, Яндекс.Такси подешевело. «Похоже, «Яндекс» как-то собирает данные о действиях пользователя и, если палит на телефоне Gett, начинает коварно конкурировать ценой», – добавил он.

Мы сильно обеспокоились, увидев пост блогера. «Яндекс» каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett. Попросили ФАС разобраться, - прокомментировал основатель Gett Дэйв Вайсер.

После этой публикации Gett решил провести собственное исследование. Сервис размещал заказы на Яндекс.Такси с мобильных устройств, с приложением Gett и без него, по одним адресам и в одно время. По словам Балакиревой, цена поездки в Яндекс.Такси примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.

Gett попросил экспертов независимой компании изучить этот вопрос, и те пришли к выводу, что приложение Яндекс.Такси выявляет все установленные на телефоне приложения. Если это так, то в действиях Яндекс.Такси могут быть признаки недобросовестной конкуренции. Об этом также говорится в письме в ФАС.

Представитель Яндекс.Такси Владимир Исаев заявил, что о жалобах Gett им ничего не известно. «Стоимость поездки зависит от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин в районе, где пользователь заказывает поездку», – добавил он.