Несколько недель Яндекс.Такси тестирует тариф «Комбо», который позволяет водителям класса «Эконом» перевозить сразу несколько пассажиров, не знакомых между собой. Об этом сообщает портал vc.ru со ссылкой на одного из участников тестирования. По словам представителей компании, тариф доступен в нескольких районах Москвы ограниченному кругу случайно выбранных пользователей.

Поездка по «Комбо» для каждого пользователя будет примерно на 20% дешевле, чем по «Эконому» по тому же маршруту. При этом, водителям выгодно подбирать каждого нового пассажира, потому что чем больше людей сядет к нему в машину, тем больше будет финальная сумма поездки. Значит, на одной поездке по «Комбо» он может заработать на 20−50% больше, чем если бы повёз одного пассажира по «Эконому» по тому же маршруту, — рассказали в пресс-службе Яндекс.Такси.