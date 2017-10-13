Открытка: Nigma.ru — всё?


Как обнаружил «Роем!», домен поисковика Nigma.ru с 19 сентября 2017 года стал недоступен для пользователей. Также недоступен адрес Нигма.рф. 23 сентября Лавренко завил «Коммерсантъ», что «проект пока прибыльный, о закрытии речь не идет».

«Нигма» — российская метапоисковая система, созданная в 2005 году при поддержке факультетов ВМК и психологии МГУ, а также Стэнфордского университета. Основателями проекта являются Виктор Лавренко и Владимир Чернышов. Летом 2008 года миноритарную долю в компании купил фонд Юрия Мильнера Digital Sky Technologies.

Комментарий «Роем!»: Создатель поисковика Виктор Лавренко, который сейчас занимается развитием собственного поисковика во Вьетнаме CocCoc, не ответил на запросы «Роем!».

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