Основатель мобильного сервиса для чтения книг по подписке Bookmate Андрей Зайцев-Зотов, который также работал руководителем технического отдела «Look At Me», и сооснователь сети мужских парикмахерских Chop-Chop Данила Антоновский запустили приложение «Ясно» для онлайн-общения с психотерапевтом. Об этом Антоновский сообщил на своей странице в Facebook.
Мы никуда не пропали, мы просто не рассчитали время и вместо августа запускаем Ясно сегодня.
Точнее говоря, уже запустили — проект в секретном режиме работает с прошлой недели, там уже идут консультации, там люди узнают самих себя и становятся счастливее. А сегодня я просто пишу об этом в фейсбуке.
Обратите внимание, что это совсем-совсем бета-версия, в которой нет почти ничего, кроме голой функции — возможности найти психотерапевта и начать с ним работать. В связи с этим, у меня две просьбы:
1. Не обращайте внимание на дизайн и некоторые логические пустоты — мы знаем, что все неидеально и скоро это подкрутим.
2. Если будут возникать вопросы и/или желание поделиться впечатлениями — пишите мне в личные сообщения. Я буду очень признателен.
Спасибо.
Код — vseyasno.
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