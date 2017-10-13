Мы никуда не пропали, мы просто не рассчитали время и вместо августа запускаем Ясно сегодня.

Точнее говоря, уже запустили — проект в секретном режиме работает с прошлой недели, там уже идут консультации, там люди узнают самих себя и становятся счастливее. А сегодня я просто пишу об этом в фейсбуке.

Обратите внимание, что это совсем-совсем бета-версия, в которой нет почти ничего, кроме голой функции — возможности найти психотерапевта и начать с ним работать. В связи с этим, у меня две просьбы:

1. Не обращайте внимание на дизайн и некоторые логические пустоты — мы знаем, что все неидеально и скоро это подкрутим.

2. Если будут возникать вопросы и/или желание поделиться впечатлениями — пишите мне в личные сообщения. Я буду очень признателен.

Спасибо.

Код — vseyasno.