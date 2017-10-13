Минэкономики поддержало введение НДС на товары, ввозимые в Россию через иностранных онлайн-ритейлеров в виде почтовых отправлений. Об этом пишет «Интерфакс». eBay сообщила со ссылкой на EY, что потери бюджета на администрировании почтовых отправлений из-за рубежа могут составить от 25 до 34 млрд рублей.
Сейчас фактически (имеет место — ред.) уход от налогообложения со стороны тех, кто поставляет эти товары из-за рубежа. Мы должны здесь выравнивать условия конкуренции для российских торговых площадок и зарубежных. Иначе у нас никогда, во-первых, не будет своей электронной торговли, во-вторых, зарубежные площадки тоже не заинтересованы размещать здесь у нас свои представительства, логистические центры и так далее, если им гораздо дешевле и выгоднее напрямую через почтовые отправления сюда все присылать, — заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.
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Если бы Минэкономразвития РФ не поддержало бы движение в сторону выравнивания условий работы российских компаний с иностранными, то это было бы не Минэкономразвития РФ, а Минэкономразвития КНР