«М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» объявили о создании консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе. Компании создали решение, обеспечивающее проведение факторинговых платежей за поставки товара в магазины «М.Видео» на базе технологии блокчейн. Использование такого решения сократило время верификации поставок с одного-двух дней до нескольких секунд, что было реализовано благодаря смарт-контрактам, выполняющим сверку информации о поставках в реальном времени.

Годовой оборот факторинговых операций между компанией М.Видео и ее поставщиками — это миллиарды рублей и десятки тысяч товарных накладных, ранее обрабатывавшихся вручную, с помощью электронной почты, средств телефонной связи и бумажного документооборота. Применение блокчейн позволило автоматизировать сверку отгрузочной документации и благодаря этому устранить риски потери конфиденциальности и мошенничества, сократить операционные расходы, повысить скорость и удобство факторинговых платежей, — сказала финансовый директор «М.Видео» Екатерина Соколова.

В июле 2016 года компании Qiwi и Accenture объявляли о создании своего консорциума по развитию блокчейн-технологий. О намерении присоединиться к нему объявляли «Бинбанк», «МДМ банк», «ХМБ Открытие», а также «Тинькофф банк». Также в декабре 2015 года «Сбербанк» объявлял, что планирует присоединиться к консорциуму R3, чтобы развивать сервисы на основе блокчейн. Консорциум R3 возник в середине сентября 2015 года, в нем участвуют девять крупнейших банков мира, включая Goldman Sachs и Barclays. Весной 2017 года стало известно, что R3 не готов принять «Сбербанк» в состав участников из-за санкций против России.