Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал упростить получение статуса валютного нерезидента для россиян. В настоящее время к валютным резидентам относятся все граждане России за исключением тех, кто непрерывно провел за границей не менее одного года.

Предполагается изменить законодательство таким образом, что для получения статуса нерезидента достаточно будет провести за границей более 183 дней, причем в совокупности, независимо от количества въездов в Россию. Переставшие быть резидентами граждане освобождаются от уведомления российских налоговиков о банковских счетах, открытых за пределами России, от предоставления им отчетов о движении средств по зарубежным счетам, а также от ограничений на совершение операций.