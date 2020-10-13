Компания ECOMMPAY объявила об интеграции с Telegram. Провайдер платёжных сервисов и прямого эквайринга банковских карт обеспечит пользователям мессенджера возможность оплачивать товары и услуги через ботов.

«Больше 40% пользователей Telegram взаимодействуют с ботами. Теперь они смогут покупать билеты в кино, оплачивать коммунальные услуги, страховку, путешествия и многое другое внутри мессенджера».

ECOMMPAY появилась в России в 2012 году, зарегистрирована в Великобритании, вышла на рынки Азии, Африки и Европы, выросла до глобальных масштабов, обещает бизнесам-клиентам поддержку «более чем сотни» способов получить от покупателя деньги.

Тем временем, из Арабских Эмиратов зарегистрировали домен topnews.com, на поддоменах которого расположились работы победителей конкурса Telegram по созданию агрегатора новостей. Как и в Яндекс.Новостях, по клику на заголовок открывается сюжет с подборкой вариантов освещения этой новости в разных СМИ. В мае Александр Амзин уже описал очертания готовящегося продукта на основе конкурсной документации.