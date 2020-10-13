Андрей Димитров, экс-глава «ЮТВ Холдинга» и «МУЗ-ТВ», стал вице-президентом по видеоконтенту и музыкальным сервисам Mail.ru Group. Одна из его главных задач -- расширение ассортимента контента в сервисах группы и способов взаимодействия авторов с аудиторией.

В сфере его ответственности — профессиональный и полупрофессиональный музыкальный и видеоконтент во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на «Смотри Mail.ru». На посту вице-президента он станет курировать:

— музыкальное направление — на уровне бизнеса, работы с авторами и маркетинга,

— направление видео — на уровне контента и работы с правообладателями.