ЦБ РФ приступил к «оценке возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля в тесном контакте с обществом». На сайте Банка опубликован доклад для общественных консультаций «Цифровой рубль». Такая валюта будет существовать одновременно и равноправно с рублём наличным и безналичным. Объединить в себе преимущества двух последних цифровой рубль должен за счёт возможности его использовать как онлайн, так и без интернета.

Если наличные деньги выпускаются в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные деньги существуют в виде записей на счетах в коммер-ческих банках, то цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, которыйбудет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одногоэлектронного кошелька на другой.

Судя по упоминанию смарт-контрактов, технологически реализован цифровой рубль может быть с помощью блокчейна, но ЦБ подчёркивает, что он не «криптовалюта», а последние, в свою очередь -- не деньги. Описывая распределённую, централизованную и гибридную модель реализации, авторы доклада явно симпатизируют последней. На ней же построен «цифровой юань», эксперимент по внедрению которого идёт с прошлого года и уже спровоцировал ряд государств, а также Евросоюз, на активные действия в направлении «цифровизации» собственных валют.

У граждан появится возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к Интернету (то есть в офлайн-режиме). Граждане и предприятия исходя из своих потребностей смогут свободно переводить деньги из одной формы в другую — то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно. При этом необходима разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Тогда цифровой рубль сможет объединить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег.

Цифровой рубль поможет снизить издержки на проведение финансовых операций и повысить их доступность. Впрочем, окончательное решение о выпуске цифрового рубля ещё не принято. Он появится, «если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики», но Центробанк хочет быть заранее к этому готовым.

Транзакции в цифровом рубле должны будут обеспечить повышенную конфиденциальность, а коммерческие компании не смогут извлекать из них информацию о предпочтениях потребителя «для продвижения товаров и услуг».

Данные о транзакциях с цифровым рублем будут содержать более ограниченную информацию о назначении платежа и его получателе, чем существующие платежные системы, что снижает риски использования персональной информации о предпочтениях потребителя, например предприятиями ТСП для продвижения товаров и услуг, а также снижает риски разглашения конфиденциальной информации, например при кибератаках на ТСП. При этом данные о транзакциях будут доступны центральному банку и финансовым посредникам, осуществляющим функции ПОД/ФТ/ФРОМУ в интересах общества.

Цифровой рубль также должен помочь государству отслеживать, насколько целевым образом используются полученные в рамках госконтрактов средства. Для этого цифровые рубли будут «помечать специальными знаками» в соответствии с целью выдачи.

В банке предлагают обсудить ряд вопросов, в том числе «должна ли быть обеспечена возможность восстановления цифровых рублей, хранящихся на устройствах пользователей, предназначенных для осуществления расчетов в офлайн-режиме, при их утере?» или «Считаете ли вы необходимым условием успешного внедрения цифровых рублей требование обязательного их приема всеми торгово-сервисными предприятиями?»

Вплоть до появления доклада ЦБ в лице Эльвиры Набиуллиной относился к CBDC (цифровалюты центробанков) весьма скептически, глава банка подчёркивала, что не видит преимуществ у такого платёжного средства и необходимости её появления.

На днях в Шэньчжэне прошла лотерея, в результате которой первые 50 тысяч китайцев стали обладателями цифровых юаней. Власти разыграли «конверты» с 200 юаней среди двух миллионов желающих. Победители должны будут потратить выигрыш в 3389 магазинах до 18 октября

Сравнимая по близости к появлению государственных цифровых денег у людей пилотная программа идёт в Швеции.