Медийное агентство Starlink, входящее в группу «Родная Речь» (в апреле стала собственником всех активов в России французского коммуникационного холдинга Publicis), составило рейтинг российских рекламодателей на ТВ и в интернете по итогам третьего квартала 2022 года. Топ-10 главных рекламодателей по медийным бюджетам ожидаемо составили российские компании. Однако существенные изменения произошли в категориях рекламодателей. Прекращение поставок автомобилей Audi, BMW, Volkswagen и Volvo, уход косметических компаний L'Oreal, Lancome и Maybelline NY и сворачивание маркетинговой активности Unilever, Pepsi Co и Coca-Cola привели к тому, что традиционно лидирующие категории «Автопром», «Красота и здоровье» и «Безалкогольные напитки» выбыли из рейтинга, уступив место продуктам питания, одежде и развлечениям.

Топ-10 ключевых ТВ и интернет-рекламодателей по объемам бюджетов и прежде в основном состоял из российских компаний. Так, по подсчетам Starlink, в третьем квартале 2021 года рейтинг возглавлял «Сбер» с рекламными расходами в размере 3,7 млрд руб., далее с существенным отставанием шли «Яндекс» (2,2 млрд руб.), «Кех Екоммерц», известный под брендом «Авито» (2 млрд руб.), и VK (1,7 млрд руб.). Среди иностранных компаний крупнейшей по затратам на рекламу на ТВ и в интернете была Alibaba Group (развивает с VK, USM International Алишера Усманова и Российским фондом прямых инвестиций совместное предприятие «AliExpress Россия»). С рекламными бюджетами в 1,4 млрд руб. Alibaba Group занимала в третьем квартале 2021-го пятое место в рейтинге. После начала спецоперации на Украине компания официально не заявляла об ограничении работы на российском рынке, но по итогам второго и третьего кварталов 2022 года Alibaba Group в топ-10 рекламодателей уже не входит.