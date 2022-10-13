Amazon ещё раз проведёт день распродаж для подписчиков Prime


Amazon пытается решить двоякую задачу проведением дня распродаж Prime Day для увеличения числа подписчиков и роста продаж:

Стоимость подписки Prime, в которую включается и доступ к медиаконтенту, выросла за год  более чем на 40%, что вызвало раздражение пользователей Amazon, поскольку  такой рост цен в разы перекрывает инфляцию в Штатах (и многих других странах), по мнению FT Amazon решает несколько проблем:

  • Борется со снижением онлайн-продаж, которые падают уже два квартала
  • Расширяет пользовательскую базу дорогого Prime
  • Обеспечивает себя аудиторией, которая хочет чем-то закупиться не дожидаясь "Чёрной пятницы"

В целом же, компания сейчас переваривает последствия бурного роста в ковидные годы и некоторый откат покупателей, которые пользовались интернет-покупками не потому что это очень удобно, а потому что не было других альтернатив.

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