Amazon пытается решить двоякую задачу проведением дня распродаж Prime Day для увеличения числа подписчиков и роста продаж:

Стоимость подписки Prime, в которую включается и доступ к медиаконтенту, выросла за год более чем на 40%, что вызвало раздражение пользователей Amazon, поскольку такой рост цен в разы перекрывает инфляцию в Штатах (и многих других странах), по мнению FT Amazon решает несколько проблем:

Борется со снижением онлайн-продаж, которые падают уже два квартала

Расширяет пользовательскую базу дорогого Prime

Обеспечивает себя аудиторией, которая хочет чем-то закупиться не дожидаясь "Чёрной пятницы"

В целом же, компания сейчас переваривает последствия бурного роста в ковидные годы и некоторый откат покупателей, которые пользовались интернет-покупками не потому что это очень удобно, а потому что не было других альтернатив.