«Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал «Известиям» близкий к нему источник. Такие идеи существуют, подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.

При этом пока компания не предпринимала конкретных действий, уточнил он. О подобных планах слышал и источник, знакомый с акционерами компании — партнера «Вымпелкома». Вероятные сроки и механизмы собеседники «Известий» назвать затруднились.