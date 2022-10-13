«Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал «Известиям» близкий к нему источник. Такие идеи существуют, подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.
При этом пока компания не предпринимала конкретных действий, уточнил он. О подобных планах слышал и источник, знакомый с акционерами компании — партнера «Вымпелкома». Вероятные сроки и механизмы собеседники «Известий» назвать затруднились.
Проблема Veon очевидна: крупнейший актив компании, российский "Билайн" находится в особой российской же бизнес-среде, с которой финансовые и логистические связи нарушены, что не позволяет извлекать из компании прибыль и вообще управлять ею как раньше, при этом временной горизонт, когда проблема связности российского и мирового бизнеса будет восстановлена не поддаётся прогнозированию. Разделение компаний позволит всем активам Veon и "Билайну" развиваться в рамках возможного, как в России, так и за рубежом, без оглядки на связанные активы.
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