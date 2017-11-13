Минкомсвязь предложила Роскомнадзору управлять центром мониторинга и управления единой сетью связи России и стать его оператором. Ведомство должно обеспечить разработку проекта его создания и ввести в эксплуатацию государственную систему мониторинга сети связи общего пользования (ГИС «Мониторинг»). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованные материалы Минкомсвязи. Центр предлагается создать в первом квартале 2019 года. Как отмечает издание, это может привести к ослаблению полномочий Россвязи.