«Мегафон» совместно с разработчиком «Телемед хелп» запускает для своих абонентов сервис медицинских онлайн-консультаций. В App Store и Google Play приложение под названием «Мегафон здоровье» появится 13 ноября. Пользователь сервиса сможет через видеозвонок получить онлайн-консультацию от врачей 39 специальностей из 14 московских медицинских сетей, записаться к ним на обычный прием и отправить медицинские документы. Плата за пользование сервисом составит 150 руб. в месяц.