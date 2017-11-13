Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) подозревает «Антивирус Касперского», который банк Barclays бесплатно предоставлял 2 млн клиентов с 2008 года, в сборе данных в интересах российских спецслужб. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника в британском правительстве. Доказательств, что информация клиентов банка, которые установили этот антивирус, могла быть скомпрометирована, нет. Кроме того, также по словам издания, банк хочет прекратить сотрудничество с российской компанией, но не из-за GCHQ, а по коммерческим соображениям.

В июле этого года Администрация президента США ограничила централизованные госзакупки ПО «Касперского». В сентябре Администрация обязала всех американских чиновников удалить со своих компьютеров и локальных сетей продукты компании из-за подозрений, что она может сотрудничать с российскими спецслужбами. Евгений Касперский назвал сообщения в американской прессе в сентябре и октябре травлей компании.