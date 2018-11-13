Владимир Закоулов из FunCorp рассказал о том, как они сделали «говорилку» для Slack (к сожалению, пока только для Mac OS X):
Slack’и и Zoom’ы, без сомнения, волшебны. Но на практике, в команде, которая работает в режиме и на скорости стартапа, минимум треть моментов требующих обсуждения:
— с одной стороны слишком тяжеловесны для стучания по клавишам;
— с другой стороны слишком мелки для организация созвона.
В результате эти «мелочи» либо пропускаются, либо решаются, но с трехкратными затратами мыслетоплива.
Испытав на себе все доступные на рынки фиксы (типа Discord’а, Sococo, Sneek, PukkaTeam, Zello
и т. д.), эффективная таблетка так и не была найдена. Вот почему очередную Лабораторную работу мы решили сделать в нетипичной для FunCorp Lab предметной области.
В общем, мы «пропатчили» Slack. Прифигачили к нему механику, которую назвали Smart Walkie-Talkie. За 2 месяца в Tok (так мы назвали тулзу) перетекло ~30% коммуникации Лаборатории, а скорость и легкость командного взаимодействия, в целом, очень приблизились к тому времени, когда нас еще не разделяли горы, моря и океаны.
Сейчас есть мысль пустить Tok за пределы Лаборатории, поэтому если:
— вам близка описанная выше проблема;
— ваша команда в основном работает на Mac’ах (сорри, сейчас только macOS-версия) и юзает Slack;
— есть желание получить private-beta-версию Tok’а…
… напишите мне
Примечание Roem.ru: Владимир Закоулов уточнил, что на сейчас их решение заточено для общения голосом через слэк «один с одним», в будущем будут добавлены и голосовые каналы. На текущий момент разработка находится в бете.
Кроме этого планируется возможность ответа голосом через умные часы (не только Apple), и сделать Windows-версию Tok
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Те чуваки решили заработать на макподелке вместо того чтобы выложить это куда-то на гитхаб и поделится с сообществом? Ненужно
От вашего комментария Билл Гейтс схватился за сердце
Вы реально не видите никакого другого пути существования софта, кроме как в Open Source?
Т е чуваки предлагают для коммуникаций:
1) купить мак
2) заплатить за slack
3) купить у них Smart Walkie-Talki (ну после тестов, которые проведут бесплатно пользующие private-beta-версию)
?
Тот же Билл Гейтс для этих целей предложит Skype, который работает везде и платить за него необязательно …
В результате эти «мелочи» либо пропускаются, либо решаются, но с трехкратными затратами ТЕЛЕПАТИИ.
есть же скайп….