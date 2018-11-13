Владимир Закоулов из FunCorp рассказал о том, как они сделали «говорилку» для Slack (к сожалению, пока только для Mac OS X):

Slack’и и Zoom’ы, без сомнения, волшебны. Но на практике, в команде, которая работает в режиме и на скорости стартапа, минимум треть моментов требующих обсуждения:

— с одной стороны слишком тяжеловесны для стучания по клавишам;

— с другой стороны слишком мелки для организация созвона.

В результате эти «мелочи» либо пропускаются, либо решаются, но с трехкратными затратами мыслетоплива.

Испытав на себе все доступные на рынки фиксы (типа Discord’а, Sococo, Sneek, PukkaTeam, Zello и т. д. ), эффективная таблетка так и не была найдена. Вот почему очередную Лабораторную работу мы решили сделать в нетипичной для FunCorp Lab предметной области.

В общем, мы «пропатчили» Slack. Прифигачили к нему механику, которую назвали Smart Walkie-Talkie. За 2 месяца в Tok (так мы назвали тулзу) перетекло ~30% коммуникации Лаборатории, а скорость и легкость командного взаимодействия, в целом, очень приблизились к тому времени, когда нас еще не разделяли горы, моря и океаны.

Сейчас есть мысль пустить Tok за пределы Лаборатории, поэтому если:

— вам близка описанная выше проблема;

— ваша команда в основном работает на Mac’ах (сорри, сейчас только macOS-версия) и юзает Slack;

— есть желание получить private-beta-версию Tok’а…

… напишите мне